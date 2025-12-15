買氣冷！專家：今年個人房地合一稅收恐年減逾百億元

信義房屋推估，今年全年房地合一稅至少年減百億以上，不僅反映市場交易量衰退，另一方面也顯示在房價脫離上漲期之下，讓房地合一稅收短少。

信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，則是年減23%。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋推估，今年全年房地合一稅至少年減百億以上，不僅反映市場交易量衰退，另一方面也顯示在房價脫離上漲期之下，讓房地合一稅收短少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收減少有喜有憂，比較好的是房價也趨於平穩，對於需要購屋的民眾可以慢慢選慢慢看，憂的是稅收減少可能影響財政收入。

廣告 廣告

不過，曾敬德指出，房價大漲過後，房地合一稅收還是蠻驚人的，近期網路就流傳稅捐機關要求社區，提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料，他建議民眾要節稅一定要完全符合相關規定。

統計顯示，今年11月個人房地合一稅收為41.4億元，年減20%，若以區域來看，過去常由台中市稅收領先的現象已改變，11月新北市成為個人房地合一稅收的稅收王，11月新北市個人房地合一稅收高達13.3億元，逆勢增加35%，其次是台中市的7.4億元、年減25%，高雄市稅收6億元、年減13%，台北市稅收4.7億元、年減4%，桃園市則是3億元、年減幅度高達62%。

曾敬德表示，個人房地合一稅的400萬元免稅規定，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿六年等條件，其中不僅要連續設籍滿六年，還要有實際居住的事實，由於稅收金額較大，民眾一定要充分了解並完全符合規範。

【看原文連結】

更多udn報導

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點