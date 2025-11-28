買氣消失房市躺平 鬆綁新青安限貸也無力回天

新青安鬆綁限貸令，但成效有限。（圖／TVBS）

房市冷颼颼，即使政府推出鬆綁新青安限貸令，但民眾反應冷淡，寧願把資金投入股市，就連銀行也不太願意承作這項「低利潤高風險」的業務。專家指出，房價未達買方預期降幅，是導致市場觀望的主因。

房市買氣重挫，看房的人還是相當稀少。（圖／TVBS）

打炒房政策已滿一年，房市持續降溫，即使政府推出新青安政策鬆綁限貸令，但房市仍未見起色，看房人數稀少，連精華區小套房也受到影響。金管會於9月宣布新青安貸款不計入銀行法72-2條限額，原本預期能為首購族帶來福音，但民眾反應冷淡。

房市專欄作家顏博志分享他購買套房的經驗，購買時正好遇上政府打房政策，銀行態度丕變，原本承諾的貸款額度從1200萬一再縮水至880萬，幸好最後找到資金救援，避免了斷頭風險，如今房屋已進入最後裝潢階段。但房市環境依然低迷。顏博志表示，許多原本熱衷購屋的朋友，即使在政策鬆綁新青安後，仍對買房興趣缺缺，他們寧願把資金投入近期表現良好的股市，而非房地產市場。顏博志進一步解釋，對銀行來說，新青安業務並非特別受歡迎，因為銀行有自身必須承作的業務，而72-2條款對他們並不能帶來太多獲利空間。他指出，銀行表面上歡迎客戶申請，但如果購買的房產不符合銀行標準，銀行仍會找理由婉拒。房仲Youtuber Zack也表示，使用新青安的申請者通常資金較不充裕，對銀行而言這些客戶風險較高，利潤也較低，加上房價可能還有下跌風險，導致擔保品可能貶值，因此許多銀行不願承作新青安業務。

房貸水位警報解除? 9月不動產放款水位創新低。（圖／TVBS）

根據金管會資料，10月36家國銀（不含土銀及輸銀）銀行法72條之2整體水位續降至25.73%，續創2016年5月以來、9年半低點；其中，26%到27%的銀行家數從上月的7家降至6家，27%到28%的銀行由5家增至7家，28%到29%的銀行則由3家降至2家。也就是說，有一家銀行的不動產放款比率9月在28%至29%區間，10月掉到27%至28%區間，警戒相對放緩，但也有一家銀行從26%到27％區間上升到27%至28%，警戒升溫。另外，9月、10月累計新青安排除額新台幣392.1億元。銀行不動產放款今年9月較上月減少約100億元，整體資產增加2400億元，顯示房貸放款仍有增加空間。

10月不動產放款比率續走低。（圖／ＡＩ生成)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中解釋，新青安政策有時效性，加碼政策的利息補貼到明年年中就會到期，民眾能享受的優惠期間相當短，可能只有4個月至半年時間。對許多民眾來說，現在的新青安優惠已經不夠吸引人，加上政策限制單一自住民眾使用，因此不會特意為此購屋。陳定中認為，整體官方打炒房的關鍵還是在於觀察價格變化。對買方來說，期待的房價降幅尚未出現，他們可能會持續觀望，直到價格達到理想的「甜蜜點」才會進場。

Zack指出，第七波打房政策導致投資性買盤消失，而限貸令和房貸荒則讓自住需求的資金受阻，投資資金和自住剛需資金都無法進入房市，才導致當前房市冷清。沒有交易量的情況下，房價預期會慢慢下跌，而這種預期又進一步減少了買房意願。在信用管制持續、交易量起不來的情況下，房市呈現躺平階段，買方普遍預期後續有修正空間。房仲業者也呼籲，降價促成交是目前房市交易的關鍵。

