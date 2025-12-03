買氣炸鍋怕踩雷！一票過來人秒推坑 2技巧不後悔

小家電讓生活更加方便，但就怕中看不中用。一名網友透露屢次想買氣炸鍋，都因為擔心其缺點而遲遲未能下手，很怕買了沒用幾次就變垃圾，結果一票過來人勸他快點買，也有人熱心提醒使用氣炸鍋的2個重點。

一名網友在PTT八卦板發文表示，想買氣炸鍋觀望好幾年了，但每次都擔心難清洗、佔空間而作罷，但最近重新燃起購買欲，一直猶豫要不要下單，考量到自己買過果汁機跟慢磨機，用了幾次就當成垃圾，好奇買氣炸鍋會不會後悔。

貼文引起討論，「很實用，可以做很多健康的食材」、「先買個入門款玩玩看啊，又不貴」、「滿好用的吧，不用起油鍋，丟進去就好了」、「我以為氣炸跟微波是小家庭必備了」、「我都沒拿來煮菜，都拿來烘豆子，賺爛」、「好用，但如果你是很懶得清理的人還是別用了」、「它其實是烤箱，要清洗很費事」、「氣炸鍋除了難洗，剩下的都是優點」。

也有過來人則提醒，一定要搭配烘焙紙，「買氣炸鍋用的烘焙紙」、「底部放可兩張氣炸用的吸油紙，清洗不會太麻煩」、「滿好用，洗的確很麻煩，墊氣炸紙會好洗很多」、「現在又有出氣炸鍋的烤盤紙，變得很好清潔」。

還有人提醒使用時注意通風，「記得放排風好的地方，烤起來的空汙很嚴重」、「記得要放在能排煙的地方，我家使用時是同時開抽油煙機」。

