買氣盤整！ 1月全台交易量較去年12月微增1％ 年增25％

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，1月全台交易量較去年12月同期微增1％。根據永慶房產集團統計：與去年12月相比，台北與桃園持平，新北微增1％，新竹縣市量增5％，台中月增3％，台南量增6％，高雄則成長2％。

若與去年1月同期相比，全台房市交易量年增25％，台北市年增15％，新北市年增34％，桃園市量增26％，新竹縣市年增30％，台中市量增36％，台南市年增27％，高雄市則量增12％。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於去年農曆春節落在1月底、2月初，房市交易天數縮減7天，勢必影響房市交易量能。反觀今年1月是完整的月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

陳金萍指出，觀察1月看屋量與12月相當，顯示民眾看屋意願不減，但決策期拉長。展望後市，在第七波信用管制持續，加上銀行授信態度仍偏審慎的狀況下，市場交易主力仍以自住與首購族群為核心，回歸市場正常供需，量能難以快速放大。整體而言，未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性以及市場供給等，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會。因此，買賣雙方在價格上的博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。

