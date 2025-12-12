買氣銳減 房仲業面臨生存保衛戰成為年度最大條新聞

【警政時報 司徒／臺北報導】2025年即將結束，房仲公會全聯會依照往例由各縣市公會理事長票選出年度房地產10大新聞，今年在政策打炒房重擊市場的情況下，｢買氣銳減，房仲業面臨生存保衛戰」成為年度最大條新聞，為房市年度10大新聞之首，房市交易量大幅萎縮，房仲業者成｢金龍海嘯」第一排受害者，感受最為深刻！

房仲全聯會理事長王瑞祺召開年終記者會，討論買氣銳減，房仲業面臨生存保衛戰等新聞議題。(圖/中華民國房仲公會全國聯合會 提供)

歲末年終，中華民國房仲公會全國聯合會召開年終記者會，會中宣布2025 年房市年度10大新聞，這是由各縣市房仲公會理事長票選出來的，其中｢買氣銳減，房仲業面臨生存保衛戰」高票當選年度10大新聞之首，顯示在去年央行祭出第七波選擇性信用管制措施之後，正如各大媒體形容的產生了｢金龍海嘯」，一年多來房市交易量急凍，房仲業者成為海嘯第一排受害者，各個縣市理事長的感受都差不多，很多業者不是關店、歇業，就是苦撐待變，真的是面臨了生存保衛戰。

中華民國房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示，去年央行祭出第七波信用管制，就知道房仲業者不妙了，因為房仲業靠的就是房市交易量，央行一緊縮市場資金，交易量即時頓挫，去年已經有一波業者不支倒地，今年這趨勢更加明顯，沒有交易量就沒有房仲業，只是退會的有時間落差，加上有部分業者還在硬撐，年度新聞排名第2名｢全台建物移轉棟數估減逾兩成，創9年來新低」，也可印證交易量萎縮對房市的重大意義。推估年度房屋交易量大約落在26~27萬棟之間。

房市10大新聞第3名是｢輝達海外總部確定落腳北士科」，王瑞祺指出這雖然是屬於區域性的新聞，但其意義及影響性不僅是全國性更是全世界的，所以大家都肯定這則新聞的重要性，也認為政府即便是｢圖利」輝達也是值得的，｢圖利」輝達就是圖利台灣，其後續效應，應該也會不下於台積電效應，不僅將帶動周邊關聯產業發展，區域商圈成形及房市帶動效應也是指日可待。

歲末年終，中華民國房仲公會全國聯合會召開年終記者會，會中宣布2025 年房市年度10大新聞，2026年度預測字為「卡」。(圖/中華民國房仲公會全國聯合會 提供)

年度房市新聞第4名推動虛坪改革與第5名租賃條例修法都是屬於政策面之變動，預期其影響及衝擊力道都將不小，房仲全聯會理事長王瑞祺認為，任何改革若是有利於消費者，有助於交易安全與透明度，都是值得鼓勵的，只是在事前一定要跟相關業者充分溝通，千萬不要閉門造車，免得重蹈先前健保補充保費提案的覆轍，有損政府威信。

今年行政院雖然放寬新青安規定，排除銀行法72-2限制，央行也鬆綁換屋族切結延長至18個月，這兩條也都入列成為房市年度10大新聞，但房仲全聯會理事長王瑞祺語重心長的指出，這些動作實質面對房市的幫助十分有限，交易量仍然沒有出來，他呼籲央行信用管制應該要有更大的鬆綁動作，否則受衝擊的不會只有房仲業者，不動產的相關從業人員都可能受波及，最壞情況甚至是中大型建商財務都可能出問題，不得不慎。

今年來國內豪宅市場持續低迷，交易量不斷萎縮中，但10月間中工興建的豪宅｢陶朱隱園」傳出第一戶非關係人交易，成交總價12億元雖然沒創新高紀錄，市場換算其單價接近每坪400萬元，但已經震撼整個豪宅市場，將豪宅的天花板再往上推升。11月間中工又公告該買家殺價9000萬，也再度刷新豪宅殺價的最高紀錄，可說是動見觀瞻。

