買演唱會視線不良區如開盲盒 消基會籲文化部修法要業者揭露視線遮蔽比例

演唱會示意圖。（圖／資料照片，圖源：Pixabay）





近年台灣演唱會市場蓬勃發展，韓流、日系、華語及跨國藝文活動頻繁舉辦。有時演唱會主辦單位因應觀眾需求，或考量營收，會再加開視線不良區給歌迷購票。縱然主辦單位已清楚標明是開賣視線不良區，並消費者接受再購票。不過受制於表演場地、舞台設備布置、歌手表演時的站位….等因素影響，有時「視線不良區」座位僅是看不見舞台螢幕或在舞台側邊，反成為觀賞表演者極佳的位子；但有些「視線不良區」是很名副其實，只能看見舞台鐵架、攝影機或LED牆背面。對相關議題，消費者文教基金會今（17）日召開記者會，呼籲行政院文化部應修訂《藝文表演票券定型化契約應記載事項》，將「視線遮蔽說明」列為強制揭露項目，並要求業者明確揭露視線遮蔽比例。

廣告 廣告

消基會表示，依據文化部公告的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》第2點規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」。然而，「視線遮蔽」是否屬於「應告知事項」之一，實務上並無明確定義，也無強制揭露方式。

消基會指出，目前主辦業者多半在購票頁面以小字備註「部分座位視線受限」、「舞台設計以現場為準」，但並未說明遮蔽比例或具體範圍。消費者在購票前，難以掌握「能否看到主螢幕」、「是否被機器遮擋」、「舞台中段是否有盲區」等實際狀況。

消基會進一步指出，若售票資訊揭露不完整，恐違反《消費者保護法》第4條：「企業經營者對於其提供之商品或服務，應…向消費者說明商品或服務之使用方法，維護交易之公平，提供消費者充分與正確之資訊，及實施其他必要之消費者保護措施。」、第5條關於「…企業經營者…均應致力充實消費資訊，提供消費者運用，俾能採取正確合理之消費行為，以維護其安全與權益。」之規定。消費者購票時基於信賴，合理期待所購座位能有正常視野；若因資訊不足導致消費者權益受損，應由企業負起賠償之責。

消基會立場：資訊揭露、現場補救、制度改革三面並行

消基會認為，演唱會門票雖屬「藝文表演服務」，但其本質仍為有償消費契約。主辦單位與售票平台應提供「透明資訊、合理補救、公平條件」，以符合《消保法》第4條「資訊揭露義務」及第11條「平等互惠」之精神。

（一）資訊揭露：應強化視線遮蔽揭露義務

文化部應修訂《藝文表演票券定型化契約應記載事項》，將「視線遮蔽說明」列為強制揭露項目，並要求業者：

1.以彩色座位圖標明遮蔽區域比例（如20％、50％）。

2.若舞台設計變動，應於演出前一定時間前公告且給消費者充分時間行使權益，並賦予消費者退票或退款的選擇權。

3.以文字、圖像並列方式揭露，禁止模糊敘述。

（二）現場補救：設置「視線確認與補償機制」

建議文化部與地方政府協調主辦單位，於大型演唱會設置「視線確認櫃檯」，由工作人員及第三方（如公證人）共同判定視線遮蔽情形，並提供以下補救方案：

1.若場內尚有空位，協助調整座位。

2.若無空位，應提供票價部分退還、升等折價券或次場補償票。

3.補償辦法應於售票前公告，避免臨時認定爭議。

文化政策應與消費保護並行

消基會強調，演唱會不僅是文化產業的一環，更是涉及數萬名民眾的高額消費活動。若主管機關僅以「宣導」方式處理，而未建立具體規範，勢必讓消費爭議不斷重演。

消基會表示，現行《文化創意產業發展法》第12條第1項第20款，已授權文化部推動藝文表演市場秩序。消基會呼籲文化部應更進一步，透過跨部會協調（包含消保處、公平會），研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並建立「舞台設計異動及視線遮蔽揭露標準」。

消基會認為，唯有將「資訊透明」、「消費安全」、「公平補償」納入政策核心，才能讓藝文活動的美好回歸初衷，而非成為消費者的遺憾。

消基會最後再呼籲：

1.文化部應立即檢討《藝文表演票券定型化契約》，增列「視線揭露與補償」條款。

2.售票平台與主辦單位應自律建立「視線保障機制」，並落實資訊揭露與現場補償。

3.消費者在購票時應注意票面公告、舞台設計圖及遮蔽警語，保留購票證明與現場紀錄，以利日後申訴。

更多新聞推薦

● 黃國昌質疑三接工程總預算增加未提報立院 中油：均依預算相關程序辦理