買烏魚子卻變蜜地瓜！網友嘆「人生第一次被騙」狸貓換太子

即時中心／林韋慈報導

昨（11）日Threads平台上一名網友以「烏魚子」為標籤發文，無奈表示「人生第一次被騙…花了990元」，原以為終於買到期待已久的烏魚子，沒想到拆箱竟發現內容物是一盒12條的蜜地瓜。貼文一出，引發大量網友共鳴，紛紛分享自己也曾遭遇「狸貓換太子」的網購詐騙。





昨（11）日網友分享自己遭到網路詐騙的經驗，表示自己花了990元買烏魚子卻寄來蜜地瓜，表示「沒有鹹香、也沒有天然、更沒有烏魚子」，但還好女友愛吃會幫忙解決，網友們也紛紛表示自己也遭遇過這種詐騙手法，因網路平台的詐騙層出不窮，永遠不知道收到會是什麼。



也有網友樂觀表示，「他明明可以寄垃圾給你，卻還是給零食吃」，也有人呼籲「一頁式廣告詐騙真的超多，千萬不要在社群媒體買東西啊各位。」



也有人表示，超商貨到付錢的詐騙包裹，其實可以申請退貨，幫家裡被騙的老人申請過，有成功拿回款項，也有人分享自己從物流成功申請到退款的經驗，此則貼文引來許多烏魚子廠商宣傳，表示自己是真的會寄烏魚子，不要再輕易相信網路平台的廣告，否則只會收到蜜地瓜。

