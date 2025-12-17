買爆了！大咖全是金主！台灣企業狂撒118億挺「社創」
財經中心／師瑞德報導
台灣企業落實ESG（環境、社會、公司治理）已從口號轉向供應鏈的深度實踐。經濟部中小及新創企業署於日前在臺北華山文創園區盛大舉辦「Buying Power 114年度社創暨新創採購獎頒獎典禮」，見證台灣創新責任採購金額累計突破新臺幣118億元的重要里程碑。今年度企業參與熱度空前，包括國泰金控、台北富邦銀行及台塑生醫等多家龍頭企業，皆以龐大的採購動能與創新的合作模式，成功將社會創新與新創科技轉化為推動永續發展的關鍵引擎。
經濟部次長何晉滄在致詞時強調，責任採購是最務實的永續策略，透過政府帶頭與企業響應，讓具潛力的社創與新創團隊能在真實場域中驗證產品，進而形塑「以採購帶動創新落地」的新典範。典禮現場同步展出「好事連線展」，呈現如林鐵處導入AI影像辨識提升鐵路安全等公私協力成果，展現台灣蓬勃的社會創新能量。
國泰金控七度霸榜 集團總動員採購額飆增四倍
在金融業中，國泰金控今年展現了驚人的爆發力，第七度奪下「Buying Power 卓越領航獎」首獎，成為本次頒獎典禮的最大亮點。國泰金控整合旗下人壽、銀行、產險、證券及投信等五大子公司力量，全面落實責任採購，年度採購金額一舉突破新臺幣2.3億元，較去年大幅成長近四倍，歷年累計採購總額更超過4.5億元。
國泰金控的採購策略不僅量大，更講求質精與多元。國泰人壽從人才培育著手，導入社創提供的職涯諮詢與AI實體課程；國泰世華銀行則在營運端優先選用具環保標章產品，帶動綠色採購金額翻倍成長。在永續專業服務方面，國泰產險與國泰證券積極採購碳盤查與永續顧問服務，協助導入ISO 14064溫室氣體盤查及ISO 20400永續採購指南，以實際行動支持綠色服務產業鏈。
此外，國泰投信更將採購結合公益行動，舉辦「永續日」帶領志工深入宜蘭寒溪部落，採購在地物資並種下高經濟價值的馬告樹苗，推動生態復育與原民文化共融。透過與23家社創企業的深度合作，國泰金控成功證明了金融業也能成為社會創新的強力後盾。
北富銀連三年奪冠 綠色市集與金融平權雙軌並進
同樣在金融領域表現亮眼的台北富邦銀行，今年以逾新臺幣3,000萬元的採購金額，連續第三年榮獲首獎肯定。北富銀的策略特色在於「內化員工DNA」與「外部社會共融」雙軌並進。對內，北富銀攜手富邦勇士籃球隊舉辦「FUBON綠行動市集」，巡迴全台11場，號召員工以實際購買支持在地小農與社企產品，今年市集創下逾138萬元的銷售佳績，讓永續理念融入員工的日常消費中。
對外，北富銀則聚焦於金融友善服務的創新。透過與關注移工議題的社創組織「One-Forty」合作，北富銀開發出印尼、越南、泰國、菲律賓等四國語言的防詐指引與銀行服務指南，並設計中印雙語版理財桌遊，以寓教於樂的方式協助移工跨越語言障礙。此外，雙方合作製作的印尼語理財教學影片，已觸及超過20萬名移工，有效提升其金融素養與防詐意識。這種將採購預算轉化為解決社會問題（如移工金融平權）的模式，深受評審高度評價。
台塑生醫玩轉循環經濟 智慧回收機獲雙獎殊榮
在製造與生技產業方面，台塑生醫憑藉著獨特的「雙循環」商業模式，不僅蟬聯「卓越領航獎」首獎，更奪下「特別獎-創新共好組」殊榮。台塑生醫近年積極將企業資源挹注於環境永續，與凡立橙公司（ECOCO）深度合作，擴大鋪設「寶特瓶智慧回收機」。
目前全台已建置250個回收站點，民眾只需投遞空瓶即可累積點數消費，這種「邊環保邊獲利」的趣味模式，至今已成功回收高達1,190萬支寶特瓶。更具指標意義的是，台塑生醫將這些回收寶特瓶交由同集團的南亞纖維，加工製成高附加價值的長纖絲與100%回收聚酯膜，再應用於產品包裝，並結合「洗衣精智慧補充站」模式，完美構建了「回收寶特瓶+消費補充」的封閉式循環系統。這項計畫不僅展現了台塑生醫在資源循環領域的技術實力，更體現了企業如何透過責任採購，帶動供應鏈上下游共同實踐淨零轉型。
經濟部中企署表示，從國泰金控的集團戰略、北富銀的社會共融，到台塑生醫的循環經濟，今年的獲獎企業充分展現了台灣企業在ESG實踐上的深度與廣度。透過Buying Power獎項的鼓勵，期待未來能促成更多大型企業與社創組織「好事連線」，共同打造具備韌性與包容性的永續產業生態系。
