買爆3萬噸白蝦！台灣成中美州這國出口第2名
[NOWnews今日新聞] 中美洲國家巴拿馬政府部門公布最新對外出口數據，台灣已經成為該國第二大出口國，約有12.3%商品出口到台灣，其中，台灣每年進口近3萬公噸的白蝦，讓巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最大白蝦進口國。
據中美洲媒體《中美洲360》（centroamerica360）報導，巴拿馬商業和工業部（MICI）最新發布報告顯示，巴拿馬最重要的出口商品是冷凍白蝦和香蕉，今年前9個月的對外銷售總額，這兩者合計高達21％。
報告指出，巴拿馬今年1月至9月的出口額達到7.549億美元，與2024 年同期相比增長了3420 萬美元（4.7%）。冷凍白蝦繼續保持領先地位，市佔率為12.5%，其次是香蕉8.5%和原棕櫚油6.7%。
海鮮和農產品是巴拿馬對外貿易的驅動力。根據巴拿馬工商部（MICI）統計，魚類和貝類佔貿易總額的21.4%，水果佔12.8%。就出口商品而言，油脂占出口總額的 9.5%，鋼鐵鑄造品佔 6.4%，動物飼料佔 4.6%，木材佔 4.5%。
出口目的地部分，美國仍是巴拿馬最大的出口國，佔15.7%；而台灣位居第二名，佔12.3%、荷蘭8.5%，中國、墨西哥、印度、哥斯大黎加、古巴和泰國也都位居前十名。
另據台灣農業部統計，台灣做為巴拿馬的第二大出口國，進口最大量的就是冷凍白蝦，每年進口近3萬公噸。巴拿馬也已經成為台灣白蝦進口的最大來源國，截至8月，巴拿馬白蝦輸台量高達6807噸，價值約5,371萬美元，佔台灣進口總額的38％。位居第二、三名的則是厄瓜多5911噸、泰國2434噸。
而過去長年位居台灣白蝦進口首位的宏都拉斯，在2023年與台灣斷交後自由貿易協定（FTA）也終止，雖台灣仍有進口該國白蝦，也位居台灣白蝦進口國第4名，但近年購買數量和金額都下滑，今年僅進口2233 噸、金額為1242萬美元（約新台幣3.7億元），宏都拉斯的白蝦出口經濟崩跌，讓不少總統候選人都提出要與台灣復交，重振經濟。
