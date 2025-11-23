買玉鐲遇警示帳戶 豐原郵局、警方聯手即時攔阻5萬元詐騙

台中豐原某婦人透過臉書直播購買玉石，欲匯款警示帳戶，警方與郵局聯手阻詐。警方提供

台中市豐原區1名55歲蘇姓婦人，日前準備匯出5萬元購買臉書直播社團販售的玉鐲，因在郵局臨櫃時說詞前後不一，且系統跳出「警示帳戶」警訊，行員立即提高警覺並通報警方；員警到場後向她說明常見網購詐騙模式，蘇婦這才意識到可能受騙，當場停止匯款，成功保住辛苦錢。

豐原警分局豐東派出所19日上午接獲郵局通報，指1名婦人先稱要購買家具，隨即又改口說是買玉鐲，受款帳戶更被標示為警示帳戶，懷疑碰上詐騙情事，請警方協助查處；警方立即前往，並在現場了解婦人的購買經過。

廣告 廣告

警方調查後得知，蘇婦是在臉書直播中看到喜愛的玉鐲款式，便主動聯繫賣家，談妥5萬元價格。因對方未提及投資或借貸等可疑話術，她誤以為只是一般網購，未查證賣家身分與交易方式即前往匯款，未料帳戶已被警示涉及刑案。

員警提醒，網購若要求匯款至個人帳戶、催促交易或價格異常，都應提高警覺。蘇婦得知情況後連忙停止匯款，並感謝郵局與警方及時介入。豐東派出所呼籲民眾可撥打165反詐專線或向鄰近警局求證，以免落入詐騙陷阱。



回到原文

更多鏡報報導

福壽山花海隱藏危機 女總監墜坡骨折求償千萬 法院判農場須賠362萬元

竹南市場驚現偷拍狼闖女廁 女攤商一動作讓色狼拔腿狂奔

騎Ubike當掩護！逢甲商圈連環竊案主嫌栽了 警埋伏守點當場逮人