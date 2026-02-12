買球鞋、看球賽都能抵！運動幣獎號曝光 加碼抽機票、iPad

由入圍114年體育運動精英獎最佳新秀運動員的擊劍選手李讓公開抽籤。（圖／運動部提供）





為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，於1月26日至2月8日開放民眾登記參加抽籤，符合資格者超過459萬人。今（12）日舉辦「115年運動幣抽籤直播活動」，預計抽出60萬名幸運民眾。

由入圍114年體育運動精英獎最佳新秀運動員的擊劍選手李讓公開抽籤，只要登記驗證成功，且身分證號末碼符合58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313、180，即可於3月1日上午10時至動滋網領取運動幣至合作店家消費抵用。

李洋部長表示，運動部推出「運動幣」，並非要讓大家突然變成運動高手，也沒有規定一定要做什麼運動，而是讓原本就在運動的人，更有動力繼續動下去；第二件事，是讓過去還沒真的體會過運動的人，有一個開始的機會。

運動部為了讓運動成為國人的生活日常，推動「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不只是補助的轉型，更是推動全民運動與產業發展的重要策略。

轉型的核心包含三大面向：從青年到全民：由青年的「習慣養成」擴大至「全民參與」；從活動到裝備：新增「添裝備」抵用項目。

透過多元誘因降低參與門檻，支持民眾添購器材，讓運動更有動力；從消費到產業：藉由政策帶動運動產業活絡，創造更龐大的產值與話題。

為響應運動幣政策，運動部今日邀請指標性業者如YouBike微笑單車、大魯閣運動場館、愛爾達電視、富邦育樂、星裕國際、台灣迪卡儂及摩曼頓等合作店家分享專屬加碼方案，展現運動產業多元串聯的經濟效益。

運動部亦鼓勵民眾使用運動幣騎乘YouBike，既節能減碳又可參加環境部環保集點活動。更多業者推出的優惠內容可上動滋網查詢合作店家，向店家洽詢。

此外，雲林縣政府響應運動幣政策，只要民眾完成登記參加抽籤，並下載「雲林幣扭一下」APP及註冊會員，即可獲得300枚雲林幣。

高雄市政府運動發展局特別推出「運動雄好禮 用幣動起來」加碼活動，只要民眾於高雄市轄內合作店家使用運動幣消費，最高可抽中來回機票與iPad Air(活動詳情將由高雄市政府另行公告)，透過地方與中央合作，共同帶動運動經濟產值。

現場同時邀請入圍114年體育運動精英獎「最佳運動精神獎」噴射機阿嬤林潘秀雲、世壯運最年長泳者林汝聰、擊劍選手陳致傑、田徑選手羅佩琳，分享自身運動方式，暢談如何使用運動幣，為活動注入真實而溫暖的運動能量。

從專業裝備採購到觀賞精彩賽事，運動幣將成為民眾走進運動場域的「敲門磚」，為運動產業注入真實且持續的消費能量。

運動部提醒，115年運動幣將自3月1日上午10時開放中籤民眾領用，抵用期限至12月31日止，歡迎中籤民眾於領用期間善加運用，走進運動場館參與運動，或進場觀賞精彩的運動賽事，也可添購所需運動裝備，以實際行動支持運動產業發展，打造全民運動新氣象。

