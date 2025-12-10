買生基位可大改運 中正二警火速阻詐救回老婦積蓄

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，臺北市中正第二分局思源街派出所警方接獲一金融機構報案，稱一名年約七旬婦人欲解除銀行帳戶定存並欲提領新臺幣68萬元，但婦人無法明確回答提領用途，疑似遭到詐騙，遂通報警方前往處理。

經警員張進祥了解，得知75歲的歐姓婦人曾在網路上看見以「購買生基塔位可改運、庇佑後代子孫」為噱頭之廣告，並接獲假冒知名公司業務專員來訊，婦人信以為真，便按照對方之指示至銀行提領現金以便日後完成購買手續，警方迅速查證，得知該公司曾發出公告呼籲大眾注意「收購大量生基位」及「偽造該公司生基位使用憑證之鋼印」等詐騙訊息，並向歐姓婦人解釋此為「靈骨塔假買賣」詐欺慣用手法，婦人才恍然大悟險遭詐騙，連連向員警致謝。

中正第二分局呼籲，接獲「生基位」或「靈骨塔」詐財相關訊息時，應提高警覺並冷靜求證，尤其切記遇有藉故請求交付款項情事，應撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。