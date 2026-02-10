買的肉乾「太有嚼勁」嗎？ 紋路「順逆切」差異大

同樣是肉乾，切法不同口感差很大，關鍵就在順切還是逆切。（圖／東森新聞）





年關將近，不管是送禮還是自己吃，不少人開始搶買肉乾。但你知道嗎？同樣是肉乾，若切法不同，口感竟然差很大，有些人要咬很久，有些是一咬就斷，關鍵就在肉片是順切還是逆切。

長方形肉條鋪滿烤網，經過機器高溫烘烤，順著軌道出爐，香氣也跟著飄散出來。

圓點肉乾一片片放入儀器中，一個一個就定位，再真空包裝，小巧可愛的肉乾依序出爐。

年關將近趕單出貨，新北中和這間肉乾工廠產線忙翻，隔著螢幕彷彿都聞到香氣；不過下手購買前，這些細節可得先注意。

連鎖肉乾品牌經理王雨弘：「它是採用順切的切刀的模式，來去做最大的保留了，豬肉的肌理跟紋路，所以在吃起來的時候，它會比較有嚼勁一點點。」

大片肉乾製成的方式都不同，不過像這種撕下一絲一絲的，就是「順切」的肉片，在口感上，會比較有嚼勁。

連鎖肉乾品牌經理王雨弘：「在吃起來的時候，可以吃到完整肌腱的一個狀態，會讓口齒留香的部分，延續的更久一點點。」

雖然順切的肉乾，跟逆切式的相比需要咬比較久，有些人喜歡有些人比較不愛，青菜蘿蔔各有喜好，但如果還是不會挑選，也可以選這種。

肉片薄薄一大片，一碰就碎，有人吃肉乾就喜歡吃這種超薄型，就可以不用顧慮順逆切的方式，因為吃起來就像餅乾一樣，不過就會有點少了肉汁的味道。

連鎖肉乾品牌經理王雨弘：「順切的豬肉紙，它的嚼勁就比較足夠，那以特厚豬肉乾來講的話，它是比較容易順口的，那香脆肉紙就更不一樣，它是畢竟把肉乾切到非常非常薄，0.01公分的薄度，那香脆的口感就自然不會有嚼勁。」

迎新春想要買肉乾，先了解自己吃的喜好，挑選時再留意，挑對了才能把這一口肉香，真的吃進心坎裡。

