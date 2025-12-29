買益生菌要小心！業者「過期原料放半年」 3違規重罰39萬

記者蔣季容／台北報導

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」。（圖／資料照）

養生風氣興起，國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品。食藥署今（29）日公布抽驗稽查結果，有8家業者（14件產品）標示不符規定，其中高雄1家業者因貯放逾期原料、未設置衛生管理人員及產品標示不符，遭裁罰新台幣39萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」，總計抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。此外，1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，1家業者食品業者登錄系統登錄不實及食品追溯追蹤系統申報不實。查核104件產品標示，其中8家業者（14件產品）標示不符規定，皆已依法裁處。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，此次違規情節較重大的，是高雄市「三凡生技研發股份有限公司」，稽查人員今年8月7日巡查時，發現有9桶的「丹蔘發酵液」（1桶20公斤）效期是到今年2月6日，已過期半年；另外還有「酵母鉻」1桶（1公斤）效期是今年4月1日，也已過期4個月。衛生局依法加重裁罰24萬元罰鍰。

魏任廷提及，該業者亦未依規定設置食品衛生管理人員，另依法裁罰3萬元。在產品標示方面，另有3項產品涉及成分標示不符規定，包括未完整揭露產品全成分或成分未依照含量多寡，由高至低標示等情形，因此裁處12萬元罰鍰。總計該公司共遭裁處39萬元罰鍰。

此外，違規的還有宜蘭縣「天賜爾生物科技股份有限公司」，有2件產品營養標示不符規定，及以「健康」字樣為品名易生誤解，遭裁處新台幣7萬元罰鍰。在乳酸菌數產品標示不實方面，則有台北市「新加波商利維喜開發股份有限公司台灣分公司」、台中市「世華生物科技股份有限公司」、「生寶國際生技股份有限公司」等。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

查核項目不合格情形說明。（圖／食藥署提供）

產品標示不合格情形說明。（圖／食藥署提供）

產品標示不合格情形說明。（圖／食藥署提供）

