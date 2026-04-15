買盤湧入大V轉！ 聯合再生絕地復活飆漲停原因曝

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財經中心／廖珪如報導

聯合再生在連吞兩根跌停板後，今（15）日開盤大量買單湧入，股價戲劇性跳空大漲，開盤不到10分鐘就亮燈漲停，鎖死在16.9元，截至上午10點，仍有超過2萬張買單高掛。值得注意的是，外資連續三個交易日買進超過1.6萬張，主力也默默進場，起因於國發基金上周宣布啟動例行性退場機制，規劃自4月13日至5月12日透過一般交易轉讓420萬1,476股，遭到市場解讀為政策資金鬆動，衝擊股價自20.2元急跌至15.4元，短短3日跌幅逼近24%。不過，國發基金周一緊急發出聲明強調綠能仍為國家重點產業，此次僅為階段性投資任務完成後的資金回收，釋股後仍持有約5.81%股權並保有董事席次。（圖／翻攝自聯合再生官網）

受國發基金申報出售持股影響，聯合再生在連吞兩根跌停板後，今（15）日開盤大量買單湧入，股價戲劇性跳空大漲，開盤不到10分鐘就亮燈漲停，鎖死在16.9元，截至上午10點，仍有超過2萬張買單高掛。值得注意的是，外資連續三個交易日買進超過1.6萬張，主力也默默進場。

國發基金釋股引發震盪，3日跌幅逼近24%

連吞兩根跌停板後，聯合再生今日氣勢如虹，開盤不久即亮燈漲停鎖死，成交量逾4.5萬張，並有約2.4萬張買單高掛。這場大V轉的戲劇性反攻，起因於國發基金上周宣布啟動例行性退場機制，規劃自4月13日至5月12日透過一般交易轉讓420萬1,476股，遭到市場解讀為政策資金鬆動，衝擊股價自20.2元急跌至15.4元，短短3日跌幅逼近24%。

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官方聲明穩軍心，光電族群齊步走強

不過，國發基金周一緊急發出聲明強調綠能仍為國家重點產業，此次僅為階段性投資任務完成後的資金回收，釋股後仍持有約5.81%股權並保有董事席次，將持續參與公司治理。14日聯合再生續吞跌勢後，今（15）日受消息面激勵上演絕地大反攻，直接衝至漲停。連帶光電股雞犬升天，族群效應同步擴散，包括因打入全額交割已連殺7根跌停的森崴能源都隨之爆量漲停。此外，茂迪（6244）、新晶投控（3713）、國碩（2406）、元晶（6443）等個股也齊步走強。

籌碼與政策交錯，後市表現仍待觀察

整體來看，短線籌碼與政策訊號交錯，影響股價劇烈震盪；中長線則取決於技術突破與內需政策落地，太陽能族群後市猶待觀察。

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