買福斯Golf趁現在 限時優惠再加碼10萬補助
記者鍾釗榛／台北報導
迎接Golf GTI誕生50週年，台灣福斯汽車祭出限時購車優惠，希望讓更多消費者有機會入主這款陪伴全球車迷半世紀的經典掀背車。從節能取向的eTSI車型，到熱血性能代表GTI與Golf R，全車系都納入此次優惠方案，進一步降低購車門檻。
Golf之所以能成為全球最具代表性的掀背車之一，關鍵就在於產品陣容相當完整。無論是通勤代步、家庭用車，還是追求操控樂趣的性能玩家，都能在Golf家族中找到適合的選擇。其中搭載1.5升渦輪與48V輕油電系統的280 eTSI車型，兼顧節能與順暢動力表現，成為不少消費者的熱門首選。
至於車迷心中的靈魂人物Golf GTI，則持續以經典紅色元素、運動化外觀與靈活操控展現鋼砲魅力。而性能旗艦Golf R更擁有333匹最大馬力與4.6秒完成0至100公里加速的實力，搭配4MOTION四輪驅動與扭力分配系統，不論山路或賽道都能帶來更熱血的駕駛感受。
除了動力表現外，Golf全車系也全面升級數位科技配備，包括繁體中文MIB4資訊娛樂系統、10.25吋數位儀表以及智慧語音控制功能，並搭載IQ.DRIVE駕駛輔助科技，讓便利性與安全性同步提升。
台灣福斯表示，即日起入主The Golf全車系皆可享有限時優惠，若搭配政府汰舊換新補助最高10萬元，Golf Style車型最低114.8萬元即可入手。對於想體驗德系掀背車魅力，或一直把GTI列為夢想車款的消費者而言，這波50週年優惠無疑是相當值得把握的入手機會。
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