買糖買到被海關抽查 台糖與日本社長相見歡

▲東京林檎製飴所社長池田喬俊（圖右）日前因來台灣掃購台糖精緻細砂，引起海關查驗，意外讓台糖產品登上舞台，今（9）日造訪台糖與及台糖董事長吳明昌（圖左）相談甚歡。（圖／台糖提供）

[NOWnews今日新聞] 東京林檎製飴所社長池田喬俊日前因來台灣掃購台糖精緻細砂，引起海關查驗，意外讓台糖產品登上舞台。池田喬俊今（9）日造訪台糖與及台糖董事長吳明昌相談甚歡，現場製作具有專利的蘋果糖工藝，吳明昌與台糖員工品嚐「台糖NO.1蘋果糖」後均讚不絕口，雙方也將更進一步討論未來的合作模式。



池田喬俊近日來台掃購砂糖，一度因為外觀貌似「白粉」卡在海關，引起熱議。台糖也主動留言，獲得池田喬俊寫信回應，讓台日展開奇妙的緣分。



吳明昌表示，感謝池田對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，使得台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」(音似日文「好吃」的うまい），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」的漢字）。



他進一步向池田介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續了百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖。

▲池田當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。在此會面之後雙方也將更進一步討論合作模式。（圖／台糖提供）



例如善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。此外，今年虎尾糖廠最新推出的限定產品「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。



台糖為表達謝意並深化雙方的情誼，特別訂製了1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒當作伴手禮



池田當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。在此會面之後雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝，結合池田社長的職人創意，共同將台灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到台灣限定的正宗美味，以打造新一代的甜蜜傳奇。

