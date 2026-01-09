買糖遭勸退「超難吃別買」 賣家笑怨3星評價：我是不是有先講？





過年糖果象徵甜甜蜜蜜，但不是每一款都人人買單。近日有網友發現，一款幾乎年年出現在糖果盤裡的經典軟糖，竟被賣家親自在商品標題中勸退，直白寫下「超難吃不要買」，毫不掩飾自己的真實感受，反而引發大量討論與關注。

有網友在蝦皮購物平台看到，一款紅、白、綠三色組合的年節常見軟糖，賣家在標題中自嘲是「阿嬤的最愛，但我真的吃不懂，超難吃，不要買」，語氣誠實到近乎反向行銷。該截圖隨後被分享到網路論壇Dcard，原PO直言自己從小就對這種三色軟糖無感，覺得味道淡、口感奇怪，每年都會被留到最後，卻是第一次看到賣家直接替消費者踩煞車。

廣告 廣告

更讓網友笑翻的是賣場評價互動。原PO補充，有買家實際下單後給了三顆星評價，賣家則幽默回覆：「就跟你說不好吃了你還要買，買了還給我三顆星，我是不是有先講？」超直球回應讓原PO忍不住笑稱這根本是「用自己施的魔法反擊」。

▼賣家在標題中自嘲是「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃，不要買」，語氣誠實到近乎反向行銷。（示意圖／翻攝自蝦皮購物）

貼文曝光後，不少網友歪樓討論賣家的誠實風格，「買到的跟商品描述完全符合，應該給五星才對」、「第一次覺得該檢討的是買家不是賣家」、「有賣家連結嗎？想去朝聖看看」，也有網友替給三星的買家緩頰，猜測可能是「太好吃了，反而不符合商品描述」。

除了賣家態度成為焦點，三色軟糖本身也再次掀起討論。支持派認為這款糖果其實很耐吃，「會先咬紅色再咬綠色，最後剩一點白白的一起吃」、「這款賣超好，過年每次都一直補」、「我超愛這個糖，我家都沒人喜歡，他們都說我是古早人」。

反對派則毫不留情，直言這是童年陰影，「小時候最怕看到這個」、「真的不知道在吃什麼，但我阿嬤超愛」、「這個真的超難吃。跟金幣巧克力一樣是小時候阿嬤家的惡夢」、「真的超難吃，但家裡每年都買」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



年貨大街買糖一小包470元 網驚：被坑了？

桃園年貨街買糖被A錢「比隔壁貴97元」 釣出一票苦主：已領教

迪化街23條牛軋糖1100元 店家解釋：成本高