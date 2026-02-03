買美股過好年 凱基證券推手機月月抽

凱基證推出「買美股過好年iPhone 17 Pro好禮月月抽」活動。

曆春節即將到來，雖然台股封關後進入長達11天休市，惟國際金融市場仍正常交易，看準投資人在春節期間對海外資產配置的需求，凱基證券即日起推出「買美股過好年iPhone 17 Pro好禮月月抽」活動，鼓勵投資人在春節期間持續關注並參與美股市場，金馬年開春即掌握全球投資機會。

凱基證券指出，依歷史經驗，二月到三月為美股企業密集公布前一季財報與全年營運展望的關鍵時期，同時也是第一季重要經濟數據發布高峰，市場資訊密集、波動度提升，往往孕育結構性投資機會。凱基證券特別於春節前夕推出本次優惠活動，協助投資人於春節期間掌握全球趨勢不間斷，輕鬆參與美股行情，為新的一年提前布局。

凱基證券「買美股過好年iPhone 17 Pro好禮月月抽」免登錄且不限新舊戶，活動期間內，投資人每累積美股成交金額達3,000美元，即可獲得1張抽獎券；若綁定凱基銀行交割帳戶，抽獎機會再翻倍，獎項包含最新款iPhone 17 Pro、iPad、Apple Watch、AirPod Pro3等，提供投資人額外驚喜回饋，活動好禮月月抽，期間如新開台股與複委託帳戶，登錄再送300元即享券，交易美股再享手續費優惠價，若有計畫利用年終獎金聰明投資，將有機會創造更多價值。

金馬年投資美股市場，搭配凱基證券「隨身e策略」APP，即可透過市場領先的「即時美股」功能，掌握美股盤中即時報價及快速更新，並提供流暢的操作介面及多元海外投資標的，協助投資人於春節期間掌握全球市場脈動，提升交易效率。