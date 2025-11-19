買翻新老車要等二年！BMW重生版 R100GS直接排到 2027
記者鍾釗榛／綜合報導
若你常跟BMW GS車主聊天，大概會聽過「氣冷派 vs 水冷派」這個永恆戰爭。一邊是迷戀經典線條和簡單機械感的老車粉，一邊則是喜歡水冷新世代性能與科技的務實派。德國改裝名廠WalzWerk看準這個跨世代矛盾，直接做出終極解法，把氣冷R100GS（1987–1996）徹底強化，打造出名為X-Plorer的重生版冒險車。
從引擎到排氣全重建
WalzWerk不只整理，而是把整台車做成新車。引擎全面翻修、汽缸與活塞換新，變速箱重建，離合器升級為Sachs，還加上陶瓷塗層排氣系統，讓輸出從原廠60匹提升至70匹馬力。外型依然復古，但內心完全現代化。
兩種個性自由選
X-Plorer分成兩種版本：Rally主打簡潔戰鬥風，有緊湊的整流罩；Raid則保留大風擋、防撞桿與經典26L大油箱，專攻長途旅行。兩者都換上WalzWerk自製副車架、兩件式快拆座椅，能載人也能載行李。懸吊交由Touratech客製化，前叉行程200mm、後避震180mm，實力大幅提升。
車重更輕、儀表更精緻
X-Plorer的整備重量僅約186公斤，比原車輕了20%以上，操控更輕快。駕駛艙細節也完全到位，Daytona數位儀表、精緻按鍵標籤、Quad Lock無線充電都一次上好上滿。煞車也下重本改成雙前碟，手感比年代物大大進化。
2026配額賣光
WalzWerk非常懂客人想要自己的風格，塗裝、車架顏色免費選，還能加黑化套件、四活塞卡鉗、18吋後輪、霧燈，甚至還有1070cc升級套件讓馬力突破 80匹。2026年產能已滿，現在訂得等到 2027 年。
