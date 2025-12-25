在物價高漲、外食費節節攀升的時代，「冷凍保存」成了許多家庭精打細算的必修課。不過，看似萬能的冷凍庫，真的能讓食材「一丟進去就萬無一失」嗎？

日本生活資訊節目邀請食品營養學專家深入解析後發現，許多人每天習以為常的冷凍行為，其實正悄悄加速食材劣化，甚至埋下食安風險。當中，「買回來的肉直接連盒丟進冷凍庫」，更被專家點名為不折不扣的「超NG、超髒行為」。

買肉直接連塑膠盒塞冷凍？專家揭「超髒真相」

日本節目《週五直播立刻心動！》（暫譯）以「家庭開銷節約術」為主題，透過街頭訪問與APP使用者調查發現，為了對抗物價壓力，不少民眾會趁特價大量採買肉品、魚類，再集中冷凍保存。然而，保存方式卻常大錯特錯，尤其肉類、魚類買回家後「原封不動直接丟冷凍庫」，正是最常見、也最該避免的NG行為。

聖母清心女子大學食品營養學科教授小林謙一點出關鍵盲點，市售托盤、保鮮膜多為「短期冷藏設計」，並非長期冷凍用途。若直接冷凍，就會殘留空氣、水分在肉品上，這不僅容易讓食材氧化、產生腥臭味，還會讓細菌、黴菌更容易繁殖，反而造成食材品質下降與食安疑慮。

肉類、魚類正確保存4步驟！兼顧衛生與美味

既然肉類買回家不能直接丟冰箱冷凍，要盡速保存又該注意哪些事？小林謙一教授建議，肉品買回家後最好盡速重新分裝，用夾鏈袋包緊、擠出空氣，再放入冰箱，才是真正兼顧衛生與美味的作法：

【肉品保存秘訣】

小份分裝，避免反覆解凍。 確實包覆，減少與空氣接觸。 盡量排出空氣，降低氧化風險。 可置放在導熱性良好的金屬托盤上，讓肉品能急速冷凍。

魚類的保存原則與肉品相同，最好在購買當天立刻分切、密封後冷凍，避免與空氣接觸導致乾燥與氧化。若暫時還沒決定料理方式，整尾魚也並非不能冷凍，但關鍵在於「預先處理」。像秋刀魚、竹筴魚、沙丁魚等常連頭帶尾食用的魚種，冷凍前先完成清理步驟，更能有效降低腥味與變質風險：

【魚類冷凍預先處理法】

去除頭、鱗、鰓、內臟等。 用流水清洗魚，去除殘留的血跡 or 污垢。這個步驟需盡快完成，避免因為體溫讓魚變得溫熱。 用廚房用紙輕輕擦去魚表面和魚腹上的水分。

冷凍食材這樣吃最方便！不浪費任何營養的冷凍食材料理法

不少人仍抱持「冷凍食材比較不新鮮、營養會流失」的刻板印象，但實際上，冷凍反而是保存營養的有效方式之一。以蔬果為例，多數維生素存在於細胞內，冷凍過程中細胞壁被破壞，反而有助於人體吸收。

研究也顯示，部分食材在冷凍後營養價值不減反增，例如菇類的鮮味成分可提升約3倍，藍莓的多酚含量增加，紅蘿蔔的葉黃素提高約3倍，β-胡蘿蔔素也可增加至2倍。（編輯推薦：菜只能整包冰冷藏？達人曝13種蔬果冷凍保存技巧，這種菜葉黃素高3倍）

小林謙一教授也特別推薦善用冷凍食材入菜，尤其在氣溫轉涼的季節，「火鍋料理」可說是最理想的搭配。他指出，冷凍後的肉類與蔬菜可直接下鍋加熱，無須事先解凍，不僅節省料理時間，也能降低營養隨解凍水分流失的風險，讓忙碌的日常飲食更省時、省力又兼顧營養。



原文引自：買肉回家「整盒塞冷凍」小心狂長菌又發臭！正確4步驟保鮮不變質