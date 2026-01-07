買股押孤支1／月薪3萬5到資產破億 補教老師「只押1檔」逆人性投資翻身

楊家杰克服人性弱點，投資重押不停損，成功翻轉人生。

30歲、月薪3萬5千元的補教老師，竟只花10年翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。

「分散風險等於分散報酬，趨勢向上就該集中火力！」41歲的楊家杰戴著粗框眼鏡，給人樸實低調的印象，很難想像10年前他是位月領3萬5,000元的補教老師，如今資產破億，成功翻轉人生。

楊家杰回憶，30歲時他的投資目標跟多數人一樣，「先賺到1千萬元，再買進殖利率5%的標的，每年穩穩領息。」一開始，他只買金融股和傳產股，幾年下來發現，資產成長有限，「我有房貸和家庭要養，雖然有投資，但每個月還是只能剛好打平。」

於是他做了大膽決定，毅然決然賣掉自住宅，把賣屋剩餘的700萬元全數投入股市。為了養大資產，楊家杰積極研究產業結構和趨勢題材，「台灣是外銷出口國家，電子產業是重點，有題材、股價有起落，才有價差可以賺。」

而他的投資作風說來簡單，卻極度「逆人性」，一次只押一檔股票，而且買進後就「蓋牌」，耐心等題材發酵，「不停損、不頻繁操作，就不會產生多餘成本，我用時間換空間，等股價噴發。」

楊家杰設定獲利30%至50%，只要達標就出場，轉進下一檔，要是賣飛也不回頭追高；而買進後就算帳上虧損，只要確認基本面與趨勢沒變，便持續抱好抱滿。

初期部位不大，楊家杰偏好中小型、股價約百元的個股，「股性活潑是主力最愛。」2018年底至2019年初，他看好IDC機房（網際網路數據中心）與雲端應用服務將挹注是方電訊營運成長，因此低檔布局，「當時市場關注度低，但優勢在是方是中華電信的小金雞，母公司會照顧。」

2020年3月，是方電訊股價超過250元，他順勢賣出，雖然之後股價一路飆漲越過400元，但楊家杰認為，中小型股股價易受主力影響，出場點難預測，所以他在報酬率達50%就陸續出場，轉往下一檔低基期股票；而緊接在是方電訊後，他布局的是同樣有集團照顧、具備網通題材的安碁資訊。

「光是這2檔股票就磨了我快4年時間，所幸結果是甜美的。」他透露，這2檔股票讓他資產正式突破3,000萬元；而他也體悟到，只有買得夠低才可能久抱，也才能從容等待題材發酵。

