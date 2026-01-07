買股押孤支2／股災帳面虧3千萬也不賣 億元補教老師公開買股3祕訣

AI電力題材爆發，光寶科是受惠股之一。

股票部位上億元的楊家杰執行重押策略，一次只買一檔股票，即使帳面損失曾在股災期間超過千萬元，也不停損；敢這麼做的原因是，除了不融資，並且靠3秘訣：抓題材、買夠低、勇敢抱，讓他每次出手都能採收豐碩成果。

「買股票，最重要的是要有題材，再來是低檔布局，途中遇到震盪也要抱牢，這樣勝率才會高。」從月薪3.5K的補教老師，10年後滾出上億身家，楊家杰分享自己的投資祕訣。

抓題材：循主流趨勢挖成長好股

從主流產業趨勢中尋找每年營收、EPS（每股盈餘）明顯成長的標的，是楊家杰選股的重點。他以矽光子概念股眾達-KY為例，自2021年就和美國半導體大廠博通（Broadcom）合作開發CPO技術，是高階產品雷射光學封裝元件的獨家供應台廠。

廣告 廣告

觀察公司營收表現，從2024年起逐月成長，7月月增率8.14%，隔月月增率大幅跳升為69%，年增率更由負轉正達92%，事實上，當年第3季EPS也由虧轉盈，顯示公司不僅跟上AI趨勢，也已實際反映在業績上。

買夠低：短中長均線糾結且量縮

如何判斷進場點？楊家杰以短中長期均線作為參考依據，「月線、季線、半年線呈現糾結且成交量萎縮，就是可以介入的時機。」他解釋，倘若過去成交量動輒上萬張，卻縮到只剩千張，通常代表主力已把籌碼收得差不多了，除非公司基本面出現重大變化，否則股價再破底的可能性不高。

另外，這時候進場的投資人有限，未來股價上漲時，比較不會遇到密集解套賣壓。以眾達-KY為例，去年6月短中長期均線出現糾結，此前量縮長達近1年，籌碼乾淨，加上產業趨勢確立，所以他在7月花2天進場布局，總共買進約850張，平均成本80元。

勇敢抱：殖利率3%至5%安心度股災

「結果買完隔月就遇到股災，我的帳面損失一度超過千萬元，但我不會停損，還是續抱，因為我看的是公司未來的成長，而不是短期股價。」直到11月下旬獲利約50%出場，此時楊家杰手上本金正式突破億元。

事實上，帳面損失千萬元還不是最折磨的經驗。去年底他看好AI趨勢最不可或缺的是「電力」，因此把目光投注到電源模組雙雄台達電與光寶科。「我最後選擇光寶科，原因是股價基期低。」去年12月底他開始敲進，平均成本100元、共布局1千張，然而，今年4月遇上關稅股災，股價回跌到7字頭，這次帳面損失超過3千萬元。

「說不緊張是騙人的，連續兩天跌停，市場很恐慌。但我現在已將投資標的從中小型股轉向中大型股，對殖利率也有一定要求，希望有5%；這樣遇到股災時，還可領息，壓力不會太大。」他說。

更多鏡週刊報導

達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生

買股押孤支3／賣掉房子歐印股市 他10年後賺破億曝現在重押這1檔

買股押孤支1／月薪3萬5到資產破億 補教老師「只押1檔」逆人性投資翻身