買股押孤支3／賣掉房子歐印股市 他10年後賺破億曝現在重押這1檔

買股押孤支的楊家杰，曾因股災帳損千萬元，在市場恐慌情緒蔓延時，他會靠跑步調劑身心。

30歲在家人的幫助下，看似幸運晉升有殼族，但當時只是月薪3.5萬元補教老師的楊家杰，卻有感生活越過越窘迫，於是大膽賣房、All in股市。馳騁股海10年，他不僅把房子全款買回，還達到財富自由目標。

「我的投資方式其實不難，操作檔數不多，人人都能學會。」就算這樣說，重押、不停損，如此逆人性的方式，卻不是人人能做得到。特別是2024年楊家杰買進眾達-KY沒多久就遇上8月股災，帳面損失達千萬元，「但我不會停損，還是續抱，因為我看的是公司未來的成長，而不是短期股價。」直到11月下旬獲利約50％出場。

事實上，帳面損失千萬元還不是最折磨的經驗。去年底他看好AI趨勢最不可或缺的是「電力」，因此把目光投注到電源模組雙雄台達電與光寶科。「我最後選擇光寶科，原因是股價基期低。」去年12月底他開始敲進，平均成本100元、共布局1千張，然而，今年4月遇上關稅股災，股價回跌到7字頭，這次帳面損失超過3千萬元，「說不緊張是騙人的，連續兩天跌停，市場很恐慌。」

但楊家杰計算，光寶科2025年EPS（每股盈餘）有6至7元，以本益比18倍計算，至少有100元的價值，他因此將此逆風視為「股價超跌」的大好機會，大膽質押，再加碼200張。

隨著關稅疑慮漸散，光寶科股價回升，他在9月獲利近4成出場，「我全部都是現股，沒有融資，所以就算股價短時間不動，壓力也不會太大，而且過程中也能領股息。」談到質押的部分，他也不馬虎，「我算過，股價要跌到50元，才會低於維持率。」

現在楊家杰手上唯一持股是賣掉光寶科後布局的廣達，「廣達本益比約15倍、殖利率5%，目前股價300元並不貴；特別是廣達搭上TPU題材，是Google（谷歌）台廠供應鏈。明後年EPS上看20元，以本益比20倍計算，股價有機會來到400元。」

他坦言，隨著部位放大，已將投資標的從中小型股轉向中大型股，且對殖利率也有一定要求，希望達5%；而廣達因布局成本沒有特別低，因此他計算獲利空間約20至30%。

回看過去的補教人生，楊家杰說自己在30歲初靠著家人幫忙，看似幸運買進人生第一間自住宅，但每個月沉重的房貸卻讓他苦不堪言，「我算過，繳完20年房貸，我大概會窮到只剩下一間房。」

努力繳房貸3年後，楊家杰決定不做屋奴，並告訴自己，一定不能只靠死薪水過日子，於是開始積極投資，而在股海中單戀一枝花的策略，讓他10年翻轉財富命運。去年，他全款買下超過3千萬的自住房，不僅成功擺脫屋奴人生，還贏回最寶貴的自由。

