買胡蘿蔔別只看顏色！農業部教3招挑選 最長可保存4個月
不少人挑選胡蘿蔔時會偏好深橘色，但農業部建議，選購時可觀察外型是否完整、手感是否紮實、表皮是否光滑且呈均勻橙紅色，並留意是否有裂痕或損傷；保存方式則可分為冷藏、冷凍及常溫，分別採取包覆冷藏、汆燙冷凍及陰涼通風保存。
農業部於臉書發文指出，胡蘿蔔為日常料理常見食材，口感清甜，在台灣主要產季為每年12月至隔年4月，產地以彰化、雲林及台南為主，此時期產出的胡蘿蔔直根肥大、色澤佳，風味也較為鮮甜。
農業部表示，選購胡蘿蔔時可留意外型是否端正、質地是否紮實沉重、表皮是否光滑且呈均勻橙紅色，以及是否有裂痕或損傷等情況；料理方式相當多元，可用於煮湯、快炒、燉煮、生菜沙拉或打成果汁。
農業部指出，民眾買胡蘿蔔回家後多會直接冷藏，但實際上保存方式不只一種，可依使用需求與保存時間長短調整方式。若採冷藏保存，建議先擦乾水分、切除綠莖葉，以報紙或保鮮膜包裹後放入冰箱冷藏，並避免與梨子、蘋果、馬鈴薯同放，保存期限約1至2周。
冷凍保存則可先將胡蘿蔔切塊後汆燙約30秒，待冷卻並瀝乾水分後裝入冷凍袋保存，約可保存2至4個月；常溫保存則因胡蘿蔔較不耐濕氣，建議置於陰涼通風處，以報紙逐根包裹後存放，約可保存5至7天。
若有生食需求，農業部建議，可將胡蘿蔔切成適口大小後浸泡鹽水約10分鐘，瀝乾後即可食用，適合用於沙拉、涼麵或涼拌料理。
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