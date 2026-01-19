買臉書違規焚化爐 最高罰3500萬

有業者於臉書推銷未裝設空氣汙染防制設備的小型焚化爐，宣稱可自行處理塑膠、輪胎等廢棄物。環境部昨指出，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，且若涉及非法處理廢棄物，還可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，將正式函文臉書管理單位Meta立即下架違規廣告及貼文，任何透過數位平台推銷非法環保設備的行為，將追查到底。

據了解，該業者在臉書貼出多則小型焚化爐實測影片，宣稱可焚燒各種生活垃圾、橡膠、塑膠、輪胎、汽車座椅、工業廢棄物等易燃物，且無煙無味，還標榜沒效果願退貨，甚至宣傳影片破5萬人次觀看，亦有不少民眾留言詢問價格、如何購買、能否到現場看等。

環境部環境管理署指出，已採取嚴厲行動，將正式函文Meta指出該類廣告內容涉嫌教唆，並誘導民眾進行違法的廢棄物處理行為，嚴重違反我國環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。

環管署組長許正雄說明，網售小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量PM2.5（細懸浮微粒）、戴奧辛及重金屬等劇毒物質。依《空氣汙染防制法》，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，並勒令停工。

除空汙問題，他指出，賣家與買家未經主管機關許可，提供設備焚燒廢棄物，可能觸犯《廢棄物清理法》第46條刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環境部提醒各企業與農戶，廢棄物應委託經政府許可的合法清除處理機構，切勿聽信網路謠言購買來路不明焚化設備。