買航空股虧20多萬 香蕉籲「不要亂跟風」應量力而為

藝人香蕉。（圖／翻攝自香蕉 臉書）

藝人香蕉（王俊傑）曾是節目《瘋神無雙》班底，近日他在臉書分享自己的投資心得。他坦言近期買的航空股帳面虧損20多萬，但他並不因此灰心，反而將投資行為與旅行結合，「內心想，帳面等於『一趟瑞士的旅費』，那麼未來改去就近的日本、泰國，或者越南等等吃吃喝喝，就完美抵銷了。」

香蕉分享自己旅遊兼存股方式，透露搭乘一趟飛機，就會買一張支持，「想趁年輕時飛一次就存一張，往一百張去」香蕉認為，這種方式既能累積股票，也能替未來旅行存下費用。對於帳面虧損，香蕉抱持樂觀態度，「好感受就加碼，感受差就減持，積沙成塔」，強調長期持有的概念，「虧損或正損益都不會影響存的動作」，透過每次飛行建立起固定投資的習慣。等以後年紀大就轉為黃金交叉，飛一趟賣兩三張，「想著能替未來旅行存機票與開銷，就期待，保持有活力到年邁，那就更重要了！」

香蕉表示這樣的做法，一方面是要養成自己長期持有的習慣，期待著還在成長的公司，保持樂觀，他比喻這種做法像是對喜愛家鄉淡水的感情一樣，「但這樣歸類為信仰成分，絕對不能影響生活家計，維持在健康比例，帳面的虧損才能心甘情願」。

他最後提醒粉絲，每個人投資的想法、角度、信仰和認知都不同，「以上都是自己進度與期待，量力而為著，不要亂跟風，找出自己的節奏，心甘情願累積、量力而為執行」。

◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

