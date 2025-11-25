買花做愛心！聖誕紅義賣26年 王中平、韓菲攜手為傷友送祝福

實習編輯藍子瑄／台北報導

「聖誕紅義賣」公益大使由王中平與女兒韓菲共同擔任。（圖／脊損中心提供）

迎接聖誕佳節，愛心不歇。由林堉琪先生紀念基金會與脊髓損傷潛能發展中心共同主辦的「聖誕紅義賣活動」今年邁入第26年，延續「溫暖相隨、希望盛放」精神，持續為脊髓損傷者募集生活重建及自立生活經費。同時，國際非營利組織「奧比斯（Orbis）」也在今冬推出聖誕慈善義賣，與多個品牌合作推出限量禮品，讓公益在節慶季節中綻放更多暖意。

今年的「聖誕紅義賣」公益大使由王中平與女兒韓菲共同擔任。王中平長年關懷弱勢，2025年再度與韓菲攜手參與義賣活動，希望號召更多民眾加入行列，一起為傷友送上祝福。

脊損中心今年也推出多款節慶限定花卉與禮品。若有交換禮物或送禮需求，中心也推出「聖誕限定咖啡禮盒」，由傷友親手烘焙的蘊精選濾掛咖啡搭配香氣濃郁的鳳梨酥，讓咖啡香與果香一次滿足，送禮自用兼具溫度與意義。

脊髓中心粉絲團及「聖誕紅義賣」活動資訊 QR Code。（圖／脊損中心提供）

脊損中心表示，每一份認購，都是支持傷友重啟生命的一份力量。聖誕紅商品單筆訂購滿2,000元可成立配送訂單，11月下旬起陸續出貨，由傷友開著復康巴士配送到府。

除本土公益活動外，奧比斯（Orbis）亦攜手多個本地品牌推出限量聖誕義賣商品，包括由視障者創立的「點字曲奇」與咖啡品牌 Espresso Alchemy 合作的「點點香醇」曲奇咖啡禮盒，以及潮流品牌 Doughnut、Pair Pair Full 等限定設計，讓消費者在節慶購物中同時支持防盲行動。

