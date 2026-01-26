買茶葉蛋中千萬！桃園3超商開出發票大獎 幸運門市在這裡

超商業者也公開中獎清單，桃園市內共開出3張大獎發票。示意圖：截自freepik

114年11到12月期統一發票昨(25)日開獎，超商業者也公開中獎清單，桃園市內共開出3張大獎發票，包含一名幸運兒在觀音區7-ELEVEN大益門市僅花49元買茶葉蛋便抱走1000萬元，另外在八德區與平鎮區也分別誕生了200萬特獎與100萬雲端獎得主。

財政部公布最新一期統一發票中獎名單，連鎖超商紛紛傳出喜訊。據悉，在桃園市觀音區濱海路的7-ELEVEN大益門市，有消費者購買了茶葉蛋等鮮食商品，總計花費僅49元，就幸運對中千萬特別獎；此外，八德區也傳來好消息，福德一路上的7-ELEVEN振裕門市開出一張200萬元特獎，得主購買了飲品及菠蘿麵包，消費金額為116元。而在雲端發票專屬獎部分，平鎮區中興路全家便利商店平鎮台達店也順利開出一組100萬元獎項，為平鎮地區增添不少財氣。

廣告 廣告

財政部提醒，本期中獎發票兌獎期限為115年2月6日起至115年5月5日止，在觀音、八德、平鎮的民眾，趕快翻出手邊的發票或確認雲端發票載具，千萬別讓百萬、千萬大獎與自己擦身而過。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

投資糾紛變千萬勒索！刑事局搗破暴力犯罪集團 15幫派成員落網

捷運三鶯線延伸八德目標123年完工通車 工程會率專家現場勘查