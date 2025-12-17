買菜婦遭毒駕慣犯衝撞亡！ 尪痛批「該抓去槍斃」 檢聲押禁見獲准

社會中心／陳韋劭報導

楊姓男子毒駕撞死一名出門買菜的林姓婦人遭羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁一路15日發生一起死亡車禍，楊姓男子（55歲）施用二級毒品依托咪酯後毒駕上路，途中撞死一名出門買菜的林姓婦人（50多歲），檢警追查發現楊男今年已第三次毒駕被逮，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，15日上午11時許，楊姓男子開車行經基隆仁一路時，車輛突然偏離車道，暴衝撞上路邊民眾及8輛機車後才停下，警消人員將現場3名傷者送醫，其中一名林姓婦人送醫前已無呼吸心跳，經急救仍不治，員警事後在楊男車上查獲電子煙彈，含有二級毒品依托咪酯。

廣告 廣告

警方指出，肇事的楊男經唾液快篩呈毒品陽性反應，經查，楊男有重利、毒品、妨害自由等刑案紀錄，今年已有3次毒駕紀錄，之前都是自撞未傷及他人，這次釀成大禍撞死婦人。

死者的丈夫昨天受訪表示，聽說肇事者幾天前就曾毒駕，為什麼沒被抓去關起來，還讓他在外面，才害無辜民眾被撞死，絕對不跟肇事者妥協，一定告到底，希望他能被槍斃。

警方訊後依違反《毒品危害防制條例》、過失致死、公共危險等罪將楊男移送地檢偵辦，檢察官複訊後，認為楊男涉犯「毒後駕車致人於死」等重罪，且有逃亡及串證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。



更多三立新聞網報導

買菜婦遭毒駕撞死！夫見慘況大怒：想對肇事者開槍 絕不妥協告到底

台中前議長張宏年病逝！綁匪曾寫信願告知「藏鏡人」 案外案終成羅生門

天道盟內鬨槍擊1死！知情人士曝幕後原因 「江湖事」波及家人

桃園砂石廠私設暗管偷排廢水 5年海撈12億下場曝光

