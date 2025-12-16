買菜婦遭毒駕撞死！夫見慘況大怒：想對肇事者開槍 絕不妥協告到底

社會中心／基隆報導

楊姓男子疑毒駕失控肇事撞死一名外出買菜的林姓婦人。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁一路昨天（15日）發生一起死亡車禍，楊姓男子（55歲）疑毒駕撞死一名出門買菜的林姓婦人（50多歲），檢警今天進行報驗，死者丈夫受訪表示，看到車禍現場時非常生氣，一度想跟警察拿槍對肇事者開槍，之後絕對不跟肇事者妥協，一定告到底，希望他能被槍斃。

警方指出，15日上午11時許，楊姓男子開車行經基隆仁一路時，車輛突然偏離車道，暴衝撞上路邊民眾及8輛機車後才停下，警消人員將現場3名傷者送醫，其中一名林姓婦人送醫前已無呼吸心跳，經急救仍不治，員警事後在楊男車上查獲電子煙彈，疑含有二級毒品依托咪酯。

廣告 廣告

警方表示，肇事的楊男有重利、毒品、妨害自由等刑案紀錄，今年已有3次毒駕紀錄，之前都是自撞未傷及他人，這次釀成大禍撞死婦人，全案將依過失致死等罪法辦。

死者丈夫表示，絕對不與肇事者妥協，一定告到底。（圖／翻攝畫面）

檢警今天進行報驗，死者的丈夫受訪表示，昨天事發時正在理髮，聽說外面發生車禍，打電話找妻子聯繫不上人，打了5、6通都沒人接，感到十分擔心，到車禍現場發現竟是妻子被撞，當時一度想跟警察拿槍對肇事者開槍，真的很生氣。自己跟妻子都已退休，已經在台南買房子，準備回南部養老，沒想到發生這種事。

死者的丈夫還說，聽說肇事者幾天前就曾毒駕，為什麼沒被抓去關起來，還讓他在外面，才害無辜民眾被撞死，絕對不跟肇事者妥協，一定告到底，希望他能被槍斃。

更多三立新聞網報導

天道盟內鬨槍擊1死！知情人士曝幕後原因 「江湖事」波及家人

桃園砂石廠私設暗管偷排廢水 5年海撈12億下場曝光

大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了

京華城案密集開庭！柯文哲昨嗆檢察官「亂說」 今再度出庭答辯

