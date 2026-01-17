買菜注意！台中食安處揭10大農藥殘留蔬菜 「這種菜」違規率破3成

生活中心／李紹宏報導

台中市食安處16日公布110年至114年蔬果農藥殘留抽驗結果，在2720件樣品中發現168件不合格。數據顯示，「葉菜類」是農藥殘留最嚴重的重災區，違規率前10名全由葉菜類包辦。其中，香菜（芫荽）以32.6%的違規率高居榜首，平均每3件就有1件超標；其次則是九層塔及菠菜。

香菜居農藥殘留首位。 (圖／台中市食安處提供)

食安處統計發現，除了前三名的香菜、菠菜、九層塔，其餘入列的高風險品項還包括辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等。針對違規產品，食安處已第一時間要求販售業者下架回收，總計裁罰金額達51萬元。

此外，在源頭供應商方面，以雲林縣及彰化縣的業者違規次數最多，合計占整體違規案件的四分之一以上，顯示產地源頭的管理仍有待加強。

辣椒也是農藥違規的高風險品項。（示意圖／PIXABAY）

至於販售通路方面，違規案件有超過5成集中在大型量販店與連鎖超市。依違規件數排序，前5名通路分別為喜美超市26件、全聯（含善美的公司）17件、美廉社11件、愛買11件及大買家10件。台中市府已要求相關業者落實自主把關與溯源管理，保存交易憑證至少5年。

為守護市民健康，台中市府已將抽驗結果即時公開於「台中食藥安智慧雲」供查詢，並函文學校與團膳業者加強食材管理。

最後，食安處提醒，民眾選購時應優先選擇信賴通路，烹調前務必掌握「看、聞、沖」3原則，挑選外觀自然無異味的蔬菜，並以大量清水徹底沖洗、去除外葉或表皮，如此才能有效降低農藥殘留。

