買菜論斤秤兩、麵食香氣四溢！ 中市文化館舍年味滿滿歡迎來走春

太平古農莊論斤秤兩展





隨著春節的腳步來臨，濃濃的年味也瀰漫在大街小巷。台中市博物館與地方文化館在這段期間舉辦各式各樣精采的活動，要讓大家感受年味。市府文化局表示，從菜市場的論斤秤兩到圍爐宴時的豐盛菜餚，再到遍地開花的走春活動，有吃有玩、室內室外兼具，邀請市民一同過個精神與腹肚都收穫滿滿的好年。

臺灣民俗文物館新春市集活動

現代人準備年菜時，已有各色各樣的現成菜餚能選擇、預訂，洗手作羹湯的機會比起過去少了許多，但過年期間免不了還是要論斤秤兩─無論是秤菜，還是秤自己的體重。太平古農莊文物館在這段期間，推出了「論斤秤兩」展覽，讓觀眾親自體驗「一桿秤仔」如何量測蔬菜重量、量體裁衣應該怎麼使用布尺，而站上巨大的「磅秤」則是最受大小朋友歡迎的體驗，快點呼朋引伴來看看彼此幾兩重！

廣告 廣告

除了菜蔬魚肉，主食更是不可缺少，台中市眷村文物館推出「麵蒔麥語」展，以「一粒麥」為起點，用兼具科學知識與溫情的方式，談論民生物資不足時期，前人費盡巧思讓一家人溫飽的智慧，從眷味美食切入，用濃郁暖潤的美食香氣，娓娓道來麵食的前世今生，勾起人們的溫馨回憶。而館內的「方正谷眷村味」餐館、柑仔店、男士理髮廳，更讓人一秒穿越時空，彷彿走進民國五、六零年代，那個巷弄裡流淌著唱機音樂、戶戶傳出飯香菜香，笑語交織的安然時刻。

臺中市眷村文物館麵蒔麥語展

菜餚起鍋，下一步當然就是裝盤，台中民俗文物館2月10日起展出「食器有聲・台味有味」展覽，以古早飲食文化為核心，展出從古到今日常生活中最熟悉的食器器皿，以「吃飯傢伙」為引子，喚起觀眾對於聚餐、飲食的溫馨回憶。還記得以前過年時家裡用的是哪一種碗嗎？趕快來找找你心目中最能代表「豐足」意涵的食器吧！

吃飽喝足後，「走春」自然也是必要選項，除了幫助消化，更能往外迎春納福。霧峰林家宮保第園區大年初二熱鬧辦理跳加官活動，讓參觀者逛古蹟、接福氣；緊接著亞洲大學附屬美術館在大年初三、初四辦理「Horse成雙-新春手作體驗活動」，以最新展覽「眾生共命：宮島達男」特展為靈感發想，邀請大家挑選專屬幸運號碼，絹印出獨一無二的提袋。

不只逛展覽、看建築，還能用有溫度的手作，開啟好事成雙的一年。同步進行的還有民俗文物館舉辦的「碌人・散步」市集，從初四到初六，集結各式年味品牌，邀請大家在春光明媚的假期中放鬆心情，閒散地在市集中遊逛，尋找新年幸運小物。而年假期間休館的中國醫藥大學立夫中醫藥博物館，則在228假期特別開館，並舉辦針對「藥美容‧有醫方」展覽的手作課程，讓大家年後持續變美，看展同時內外兼修。

台中市政府文化局表示，台中市擁有豐富的博物館與地方文化館資源，更配合節令與假期，推出多元的活動，讓大小朋友的假日生活多采多姿。今年年節前後各種特色活動，都具有滿滿年味，歡迎民眾走進文化館舍，闔家感受年節氛圍，在行旅歡笑中開啟新的一年，迎接精神豐沛、幸運滿滿的生活。

更多新聞推薦

● 李貞秀中配身分任立委爭議 韓國瑜稱保障問政是天職 內政部：未收到佐證資料回覆