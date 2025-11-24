買菜送聊天，比折扣更暖心！「聊天櫃台」接住長輩的寂寞
超市及量販店不只是家庭生活採買的重要場所，也能化身兼顧長輩社交需求及健康的補給站。家樂福推出「聊天櫃檯」，讓長輩結帳也能和店員聊天搏感情，現在更拓展到其他門市。
走進大賣場，從地板拔高到天花板的架上充斥琳琅滿目的商品，讓人看得目不暇給。身穿靛色Polo衫的伯伯，伸手到貨架上抓了一袋油麵、一包二砂和一瓶米酒。逛得差不多，他撥了撥自己灰白相間的頭髮，推著推車，緩步走向最左邊的結帳櫃檯。
這個櫃檯有點不一樣。除了貼著「聊天結帳櫃檯」6個大字，跟其他櫃檯相比，還多了點活潑的氛圍。負責站收銀的陳大姐一邊熱情地打了聲招呼，一邊接過伯伯放下的商品，兩人隔著櫃檯，就這樣聊了起來。
結完帳，原本攤在推車裡的油麵、二砂和米酒，被整齊地擺進全白背心袋中。伯伯露出滿意的微笑，推著推車，離開的步伐變得輕盈。
三分之一高齡者孤寂感纏身，賣場推聊天櫃檯「供暖」
隨著科技應用愈來愈多元，不少超市賣場陸續導入自助結帳機台。不過，連鎖量販巨頭家樂福卻反其道而行，自2022年開始推出「聊天櫃檯」，讓長輩和有需要的民眾，在購物後結帳的同時，能和店員聊上幾句。此舉不僅能增加與他人的互動、降低孤寂感，也能達到近幾年社會處方箋強調「人際連結」的效果。
事實上，歐美等地早有超市量販推出與聊天櫃檯相似的服務。例如許多媒體爭相報導的荷蘭連鎖超市Jumbo，於2019年創立聊天結帳櫃檯（Kletskassa）。短短2年後，全國700間分店中，即有200間設置聊天結帳櫃檯。
《台灣老年醫學暨老年學會雜誌》研究指出，老年族群的孤寂感盛行率約佔三分之一，代表每3名長輩中就有1人被孤寂感纏身。除增加參與課程、志工和其他與人接觸的個別活動外，平時在路上、在餐廳或超市不經意開啟的對話，即能幫助長輩脫離孤寂感。
聊天櫃檯的店員十分友善，遇到客人有疑問都很樂意解惑，整體既溫馨又有人情味，「這邊比較親切，其他家賣場的收銀比較冷酷，」剛從結帳櫃檯離開的沈阿姨說，「如果沒什麼急事，結帳的時候跟他們聊聊天也不錯。」
人際互動對長輩來說很重要。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，店家能主動提供關懷、開啟對話，讓長輩能在聊天中獲得正向回應，以及創造社會連結，無論對一般長輩，還是患有輕度失智症的長輩，都有一定的幫助。
「聊天櫃檯可以打破『冷冰冰』的結帳氛圍。店員和客人多聊幾句，可以創造社會連結，又能維持良好顧客關係，若能持續推動是最好的，」徐文俊說。
聊天櫃檯增互動，也有助中高齡就業
聊天櫃檯的出現和家樂福的企業策略有關。家樂福公共事務部部長陳依芳說明，當時設聊天櫃台主要針對中高齡族群較多的分店，做出通路差異化。例如宜蘭及台北三民這兩間量販店分店，由於周邊社區客群年齡層較長，不少長輩都會在一大早或下午時段來店採買，因為他們在結帳時會和店員聊上幾句，店內也希望為整體購物體驗增加溫度，久而久之發展出聊天櫃檯。
站收銀櫃台已有10年經驗的陳大姐說，她平時多半上早班，容易遇到長輩，「大家看久了，自然就變得比較熟，能聊上幾句。」因為和這群長輩年齡相近，讓她在應對這個客群的需求上更得心應手。不少由她來結帳的中高齡者，離開賣場前不只手上多了幾袋，臉上也多了笑容。
負責聊天櫃檯的店員，不僅要喜歡聊天、包容性高，在面對長輩時，還要能迅速切換中文、台語、客家語等語言。這對中高齡或二度就業者來說，反而比年輕人更佔優勢。陳依芳強調，這個職位對年齡沒有要求，只要個性外向、對收銀和聊天有興趣，對中高齡客群友善，都能應徵。
但即便如此，聊天櫃檯並沒有限定客群。只要有需要或看到有空，不管是長輩還是一般民眾，都可以前往結帳。不過，雖然櫃檯上標「聊天」兩字，結帳速度仍會根據當時的客流量、客人需求而調整。「可能會比一般櫃檯多花1～2分鐘，但不會聊到沒完沒了，後面還有客人要等著結帳，」陳大姐說。如果客流量小，就有時間小聊，但若現場大排長龍，或客人急著結帳，自然會加快速度。
雖然聊天櫃檯多了份人情味，但要和店員小聊，一般櫃檯其實也歡迎。
陳依芳指出，聊天櫃檯根據當地客群及購物樣態調整，由於屬於「鼓勵性質」，並沒有特別統計家數。同為全台超市量販巨頭的全聯實業表示，大全聯等量販或超市內沒有設置聊天櫃檯，但有提供「友善收銀」，方便行動不便的客人結帳。在結帳時也能聊個幾句，增加互動。
店員和長輩等客人聊天非台灣專利，歐美早有在做
在歐美等國家，聊天櫃檯的概念正在逐步推廣。英國知名超市Tesco早在2017年時，曾於蘇格蘭福雷斯（Forres）短暫推出「放鬆結帳櫃檯（Relaxed Checkout）」。標榜客人想在結帳櫃檯花多久，就花多久，試圖在當時提供失智症等對結帳感到焦慮的客人，一個更友善的環境。
另外，法國家樂福也在幾年前推出「Blablabla櫃檯（Blablabla caisses）」，在2022年已有150間門市設有該櫃檯。加拿大連鎖超市Sobeys則推出「結帳社慢道（Social Slow Lane）」，讓客人可以放慢腳步結帳，和店員天南地北地聊。
放眼未來，在超市及量販店大量導入自助結帳機台的同時，能有個可以與人互動的聊天櫃檯，對受孤寂感所苦的民眾或中高齡者來說，或許是生活中最接地氣的「排寂法」。
