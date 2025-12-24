買蓮霧被「加重加價」民眾拒買 老闆怒拿蓮霧砸車

屏東縣 / 綜合報導

有民眾昨(23)日到屏東枋山鄉買蓮霧，詢問店家1斤蓮霧只要160元，他表示自己只要買2斤，卻被老闆加重加價，後續表示不買了，沒想到老闆竟然生氣拿蓮霧砸他們的車，當下報警處理，雙方自行和解，不過消費糾紛被PO上網引發熱議，老闆也解釋，因為當事人當時不斷挑釁要「公布店家」才會被激怒，並強調蓮霧秤重加上紙箱，價錢本來就無法算的剛剛好。

講話講到一半，車子砰一聲，疑似有東西打到車體，下車看嫌犯竟然是水果店老闆，民眾VS.員警：「就這個老闆，我們開走之後，他拿蓮霧砸我們的車。」老闆VS.員警：「砸蓮霧，我就不爽他這樣啊，我應該要這樣被糟蹋嗎。」

車主和妻子報警處理，而老闆很生氣，說自己被糟蹋，才會砸蓮霧洩憤，當事人：「他就是要逼我們買到那個價錢，那我們也沒有去摸到他的水果，覺得我們消費者有權利，(業者)好像不是很老實，不想買了，他還做出用蓮霧砸車的行為，而且我們車上是有小孩的。」

昨(23)日晚上7點多，民眾到屏東枋山鄉買蓮霧闆原先表示1斤蓮霧160元，民眾想買2斤，老闆抓了幾顆後跟他收400多塊，他再次強調自己只要2斤，老闆拿掉幾顆收370，民眾覺得老闆不老實不買了，準備離開，沒想到老闆氣噗噗，竟然拿蓮霧砸車，網查評價發現不少人留過負評。

蓮霧店老闆：「堅持他就是要買兩斤，我就說這邊秤起來370，我算350好不好，他也不要，出去外面就開始拍照，說要PO網路。」蓮霧店老闆妻子：「他很大聲跟我先生挑釁，說我要給你報，報到你不能做生意。」

重回現場，老闆強調，2斤蓮霧320加上紙箱，一定會有誤差，後續也已經把對方車輛清理乾淨，枋寮分局加祿派出所副所長任俊國說：「車輛沾附果渣及果汁，後續確認車輛未有損壞，雙方後續已自行和解。」畢竟做生意不容易，消費者也有自己考量，消費糾紛還是好好溝通，以免傷了彼此和氣。

