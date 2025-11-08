買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信購買高價藝術品可「抵稅」的說法，落入詐騙集團設下的圈套。她傾盡積蓄購入131支所謂「翡翠金剛杵」，總金額高達3132萬元，未料事後發現全為低價劣質石材，連丈夫都因氣憤過度中風送醫。主嫌齊國鈞最終遭法院判刑4年5月，犯罪所得亦遭沒收。
根據法院判決指出，婦人平時收藏古物，曾有出售藏品的打算。詐騙集團得知後，安排一名通緝犯王皓平假冒他人身分接觸她，聲稱能協助處理收藏品變現。之後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，誆稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，博取婦人信任。
齊國鈞隨後以每支28萬8千元的價格，將131支「翡翠金剛杵」售予婦人，實際上這些法器每支僅值約300元，材質劣質、毫無收藏價值。婦人購買後數月才驚覺受騙，當場試驗將其中一支掉在桌面上即斷裂，才驚覺問題。她為支付鉅款，不僅耗盡所有積蓄，甚至還抵押不動產籌資。
案發後，婦人報警提告，檢警展開調查將齊國鈞拘提並收押，另名關鍵人物王皓平則已搭機潛逃出境，至今行蹤未明。法院審理期間認定，齊國鈞與同夥楊景彥等人共同策劃詐騙行為，透過偽造鑑定報告與虛假交易流程，導致婦人家庭陷入嚴重財務危機，其丈夫亦因情緒過度激動導致中風。
法官判處齊國鈞有期徒刑4年5月，並命令沒收不法所得2912萬元及剩餘130支假金剛杵；同案被告楊景彥則遭判刑2年10月。全案凸顯高價珠寶詐騙手法層出不窮，且易針對年長藏家下手，檢警呼籲民眾對於投資、節稅相關說法務必提高警覺，切勿輕信來路不明的鑑定與保證。
看更多 CTWANT 文章
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
高雄女「沒掛號闖診間」想問病情！遭拒惱羞嗆「缺錢」醫師怒提告
其他人也在看
被詐！假體育網站下注「贏錢不出金」 警偵破跨海博弈金流逾4億
台中警方日前破獲一起跨海博弈詐騙案，逮捕31歲何姓主嫌等12人，查扣大批贓證物！這個詐騙集團假藉體育網站名義進行詐騙和洗錢，金流高達4億元，獲利超過2000萬元。犯罪手法包括透過運動賽事直播間交友、設立虛假體育網站吸引受害者下注，並在受害者贏錢後拒絕出金。受害者除了台灣民眾，還有大陸人士。警方呼籲民眾切勿輕易相信來路不明的運動賽事博弈網站，以免荷包大失血！TVBS新聞網 ・ 1 天前
詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手
詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手EBC東森新聞 ・ 1 天前
誤信可節稅 新竹7旬婦花3132萬買金剛杵 騙子2人判刑、1人通緝
新竹75歲婦人誤信購買高價藝品可抵稅，被男子齊國鈞等人設下圈套，以3132萬餘元購買131支每支要價28萬8000元的「翡翠金剛杵」，結果一掉在桌上就斷掉，事後檢方發現是地方石、每支價值僅300元，遭詐鉅款的婦人為此掏空積蓄還拿不動產借貸，先生更氣到中風臥床，新竹地院依詐欺取財罪判齊男有期徒刑4年5自由時報 ・ 20 小時前
情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞 下場慘了！
以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。鏡報 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
ITF旅展開幕人潮爆滿 陳世凱：旅遊已成日常 國旅年2.2億人次拚破兆
2025 ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館熱鬧登場，總統賴清德、各部會首長與多位邦交國大使皆親臨開幕典禮，展現政府推動觀光的決心。交通部長陳世凱致詞時指出，國旅市場持續成長，旅遊已成為全民日常，並強調政府將全力推動「觀光產值破兆」目標，邀請產官學界共同努力，打造台灣觀光新高峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又一名校妥協！美康乃爾大學付逾18億與川普政府和解 遭批威脅學術自由
美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）7日宣布，已與川普政府達成協議，同意支付6,000萬美元（約新台幣18.6億元），並接受聯邦政府對民權法的詮釋，以恢復被凍結的研究資金。校方表示，這項協議讓學校重新獲得超過2億5,000萬美元（約新台幣77.5億元）的聯邦研究補助，結束了長達數月的調查與資金危機。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
許美華認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」放言 Fount Media ・ 8 小時前
畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救
對於有聽力障礙的人來說，助聽器是生活中不可或缺的重要物品，但助聽器要價不斐，一個動輒數萬元，對一般家庭來說，也是不小負擔。昨日（7日）在九族文化村就有一名戴助聽器的小六學生，因為參加畢業旅行太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致要價10萬元的助聽器掉落，親友們心急如焚發文求救，希望能找回助聽器。對此，園方表示有接獲家屬通報，但目前尚未尋獲遺失物，這兩天將會派巡檢人員加強巡尋。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」
即時中心／徐子為報導一名台中男子昨（6）上午9時許至銀行，欲臨櫃提領20萬元現金，並表示要前往銀樓購買黃金等貴金屬投資。由於該男子未能立即提供投資相關證明，行員擔心其可能遭詐，遂依「警銀聯防機制」通報警方到場協助。民視 ・ 1 天前
羽球天后戴資穎正式宣告退休 感性道別盼精神陪伴前行
台灣羽球天后戴資穎今（6日）在臉書正式宣布退役，為她輝煌的羽球生涯劃下句點，她感謝多年來一路支持與陪伴的球迷、隊友與醫療團隊，並提到去年因開刀治療嚴重膝傷，是深受打擊的一年，膝傷讓她無法繼續比賽，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，但她展現脆弱的一面，沒辦法給大家一個完美的退役儀式，選擇透過社群宣告退役。鏡新聞 ・ 21 小時前
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點EBC東森新聞 ・ 7 小時前
女子家中撞鬼！身後長髮女「一動不動」影片瘋傳…網看「1動作」驚：不是倒影
萬聖節雖已過去，但對一名英國女子來說，恐怖似乎尚未結束，這名女子先前在家中拍下的一段影片，竟疑似出現「鬼影」，詭異身影面色蒼白、動作僵硬，甚至未隨她舉手而移動。影片曝光後累積逾150萬次觀看，引發網友熱議與驚恐，更有不少人勸她盡快驅魔搬家。鏡報 ・ 1 天前
中對美大豆仍徵收13%關稅 會否恢復需求受關注
（中央社台北7日電）川習會後美中降低對對方的關稅，路透社報導，中國對美國大豆的關稅下調至13%，但此關稅稅率導致美國大豆價格仍高於巴西大豆價格；有交易員表示，不預期中國對美國大豆恢復需求。中央社 ・ 1 天前
「im.B」吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友張淑芬重判恐逃亡 裁定延押2月
台灣金隆科技負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者估上千人，高等法院依銀行法判主嫌曾耀鋒16年、女友張淑芬11年6月，犯罪所得71億多元沒收，全案已上訴最高法院；高等法院認定曾男2人均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，曾2人均有逃亡之虞，裁定自由時報 ・ 9 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 10 小時前
南韓超級男模癌逝享年35歲 生前罹「非何杰金氏淋巴瘤」
南韓模特兒金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，隔年參賽韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。豈料，他的親哥哥6日證實，金性燦不敵癌症過世，享年35歲。中時新聞網 ・ 11 小時前
多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再自由時報 ・ 10 小時前
被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光
台北市 / 綜合報導 YouTuber Andy被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，經歷8個月的調查與等待，結果正式出爐，Andy獲不起訴處分確定，稍早他也透過社群開心發聲。Andy表示自己始終堅信：「真實的力量，總將會發光。」最後，Andy也向所有，一路以來一直相信他的粉絲們，致上最深的謝意，並且承諾未來將會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
道歉仍無法善了！一句話引爆第三性怒火 信義商圈台泰大亂鬥
台北市信義區驚傳鬥毆事件，8日凌晨3時50分，1名30歲陳姓男子，行經松壽路16巷時瞥見2名穿著火辣的「女子」，隨即上前搭訕對方，並詢問：「你們是男的嗎？」，引發2名泰國籍男子不滿，雙方頓時爆發口角，其中1名泰男科查蓬拿起高跟鞋毆打對方額頭，陳男則向2名泰男揮拳反擊，雙方皆有受傷，並堅持提出告訴，警方依規定受理報案，後續將函送偵查隊續辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前