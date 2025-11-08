買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風

婦人誤信詐騙集團，花費3千多萬買到假的「翡翠金剛杵」。（示意圖／翻攝淘寶）

新竹一名75歲婦人因誤信購買高價藝術品可「抵稅」的說法，落入詐騙集團設下的圈套。她傾盡積蓄購入131支所謂「翡翠金剛杵」，總金額高達3132萬元，未料事後發現全為低價劣質石材，連丈夫都因氣憤過度中風送醫。主嫌齊國鈞最終遭法院判刑4年5月，犯罪所得亦遭沒收。

根據法院判決指出，婦人平時收藏古物，曾有出售藏品的打算。詐騙集團得知後，安排一名通緝犯王皓平假冒他人身分接觸她，聲稱能協助處理收藏品變現。之後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，誆稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，博取婦人信任。

齊國鈞隨後以每支28萬8千元的價格，將131支「翡翠金剛杵」售予婦人，實際上這些法器每支僅值約300元，材質劣質、毫無收藏價值。婦人購買後數月才驚覺受騙，當場試驗將其中一支掉在桌面上即斷裂，才驚覺問題。她為支付鉅款，不僅耗盡所有積蓄，甚至還抵押不動產籌資。

案發後，婦人報警提告，檢警展開調查將齊國鈞拘提並收押，另名關鍵人物王皓平則已搭機潛逃出境，至今行蹤未明。法院審理期間認定，齊國鈞與同夥楊景彥等人共同策劃詐騙行為，透過偽造鑑定報告與虛假交易流程，導致婦人家庭陷入嚴重財務危機，其丈夫亦因情緒過度激動導致中風。

法官判處齊國鈞有期徒刑4年5月，並命令沒收不法所得2912萬元及剩餘130支假金剛杵；同案被告楊景彥則遭判刑2年10月。全案凸顯高價珠寶詐騙手法層出不窮，且易針對年長藏家下手，檢警呼籲民眾對於投資、節稅相關說法務必提高警覺，切勿輕信來路不明的鑑定與保證。

