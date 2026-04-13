買蛋爆衝突! 攤商要求低消50 民眾控遭丟雞蛋.強迫推銷

南部中心／林俊明、劉尹淳 台南市報導

台南一名女子，到佳里區黃昏市場的一處雞蛋攤想買雞蛋，因為業者要求低消50元，讓她認為被強迫推銷，也質疑業者秤重前後不一，做生意不老實，兩人當場爆發口角，業者氣得丟雞蛋，民眾反控被雞蛋砸，警方獲報後，將找雙方當事人釐清，依社會秩序維護法相關規定裁處。





買蛋爆衝突！ 攤商要求低消50 民眾控遭強迫推銷、丟雞蛋

女子指控，雞蛋攤老闆娘對她砸雞蛋，全因雙方買賣雞蛋起糾紛。（圖／翻攝畫面）

機車坐墊、龍頭到處都是蛋液，就連地板也都是蛋殼，女子指控，眼前的雞蛋攤老闆娘對她砸雞蛋，全因雙方買賣雞蛋起糾紛。被砸雞蛋的林小姐表示，連續丟了好幾顆啊，包含我的腳啊，還有馬路上的地板啊，包含我的水杯跟我購買的物品，全部都沾滿了蛋液。當事蛋業者表示，雞蛋丟在這邊她往上撞，請問跟我有什麼關係呢。

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買蛋爆衝突！ 攤商要求低消50 民眾控遭強迫推銷、丟雞蛋

業者表明買雞蛋有低消50元，女子認為自己被迫買了50元，但旁邊的男客人卻可以只買30元雞蛋，認為業者做生意不老實。（圖／民視新聞）





糾紛發生在台南佳里區黃昏市場的一處批發雞蛋攤，女子下午來買雞蛋，業者卻表明，雞蛋低消50元，讓女子認為在強迫推銷。被砸雞蛋的林小姐表示，我是買白蛋一斤是35塊，我就問她白蛋一斤是多少，她就後來看了秤，她說她秤錯了，她秤的話是一斤42或43，是紅色蛋的價錢。當事蛋業者表示，我紅蛋50一斤賣她35塊，還給她補到53，53塊3塊去零頭我還沒有要，然後你看她是不是損毀一個商家。

業者澄清，當下有送價格較高的紅蛋給對方，展現大方態度，但女子無法接受，更質疑，自己被迫買了50元，但旁邊的男客人卻只買了30元雞蛋，認為業者做生意不老實，雙方僵持不下，找來警方處理。被砸雞蛋的林小姐表示，去問個律師看能不能用強盜，公然侮辱罪去重新再做一個更改。當事蛋業者表示，她這樣子發文的話，那我是不是可以反告她誣告跟損毀。台南市警局佳里分局佳里所副所長鄭志鴻表示，行為人違反社會秩序維護部分，警方將傳訊雙方當事人釐清，依社會秩序維護法相關規定裁處。業者不認砸雞蛋，反控是女子往前才會撞到空中飛舞的雞蛋，女子則認為受害，考慮提告公然侮辱，討個公道。





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