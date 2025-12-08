買衛生棉被爸爸罵浪費：應該給我當孝親費！子宮「摘掉就好」

父親竟叫女兒把買衛生棉的錢用來孝敬他，子宮摘掉就好。示意圖／PhotoAC

一名妹子大學畢業1年，才剛剛踏入社會開始工作，她的父親就想退休、讓女兒養他，甚至就連妹子每個月買衛生棉的錢，父親都嫌她浪費，認為根本不需要買衛生棉，還說老一代的婦女都用布，也沒花錢買衛生棉，應該把買衛生棉的錢省下來孝敬他，甚至叫妹子乾脆去醫院把子宮摘掉，就不用買衛生棉了。網友們看後直呼太扯，紛紛叫妹子不要養這樣的父親。

妹子在Dcard心情板發文控訴自己的父親，說父親今年還不到50歲就想退休靠自己養，而父親的存款僅有新台幣5萬元，所以還想找律師對妹子提告，說如果不給他錢，就是「棄養」。

妹子的父親如果看到妹子去買衛生棉等生活日常用品，就會罵妹子浪費錢，與其把錢花在衛生棉上面，為什麼不乾脆把錢拿去孝敬他，還說來月經根本不需要用到衛生棉，阿嬤那個年代也沒嬌貴到這樣，「女人月經來都是用衛生紙或者一塊不要的布隨便墊！」

妹子回父親說那是不可能的，如果都用衛生紙跟布墊月經就好，那時代進步幹嘛還出衛生棉呢？沒想到父親竟然說：「那妳不會去醫院動手術把子宮摘掉嗎？子宮摘掉就不會來月經了。妳們女人麻煩就是有子宮，我就不相信妳隨便找一間大醫院做手術，醫生不會幫妳把子宮摘掉！」

父親還加碼罵妹子說女人過的日子就是爽，不像男人一樣要當兵要養家負責任，認為全世界女人如果可以把子宮摘掉就能落實跟男人一樣。妹子說聽到父親這樣講真的很難過，「到底為什麼會有這樣的父母？」

網友看後紛紛留言表示「存款只有5萬也請不起律師，不用怕啦！」、「不要給錢！收集這些言行錄音，讓他告！因為他不是因特殊因素不能工作，妳可以去戶政或政府機關問法扶，趁機斷絕關係」、「妳爸還不是他老娘從子宮出來的，爛透了」、「他跟他的觀念應該絕子絕孫」、「有時真的不得不相信，有些父母根本不是父母，是小孩，而且自私價值觀偏差到不行」、「搬出去！不論妳薪水多少，脫離才有更多可能性」、「50歲沒存款情勒巨嬰，這種能量的人遠離對身心比較好」、「你爸是雙手雙腳殘廢？還是有智能障礙？」、「趕快離開這個家」。



