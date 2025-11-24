買衣服附A4大吊牌？商家不讓你白穿 祭「巨無霸吊牌」終極防退手段

大陸網購女裝出現巨型吊牌現象，商家透過「物理防禦」手段，防範惡意試穿後退貨行為。（圖／翻攝自大陸央視CCTV1）

大陸近期有不少消費者在網購服飾時驚訝發現，收到的衣服上竟掛有比臉還大的「巨型吊牌」，吊牌上密密麻麻寫著「試穿請保留，拆除不退不換」等警告語句。這樣誇張的設計，其實是電商商家針對「惡意蹭穿」行為所採取的最新應對手段。

吊牌尺寸如A4紙般醒目，並標示「拆除不退不換」等警告語，成為防止退貨爭議的主要工具。（圖／翻攝自大陸央視CCTV13）

從畫面可見，這些巨型吊牌不僅體積大，材質也升級為硬紙板、硬塑料等，厚度與身份證相仿，即使強行藏入衣內，也會造成穿著不適。根據《央視新聞》與《央視網》綜合報導，許多商家反映，部分消費者利用電商平台「七天無理由退貨」政策，購買衣物後僅穿戴一次即退貨，形同將平台當成免費試衣間。特別是在女裝類別，這類現象尤為嚴重，因此業者才想出此招針對這些「惡意蹭穿」的消費者。

廣告 廣告

報導也引述電商業者沈女士說法，以往使用的小吊牌容易被藏匿，不影響穿搭外觀，因此逐漸轉用A4紙大小的吊牌進行「物理防禦」，迫使「試穿黨」難以隱藏。沈女士透露，目前她所販售的每件衣服都同時配備大吊牌、小吊牌與防拆扣三重設計，若退回商品缺失任一配件，即會直接拒收。

不過這位店商也者也坦言，目前仍時有穿過的衣物退回來，不僅袖口留有污漬，香水味殘留明顯，商品已無法再作販售。她無奈指出，「一旦退貨報廢，就得賣數十件才能補回。」此外，有業者也反映，有消費者在穿過衣物長達十五天後仍以「出差、不在家」等理由要求退貨，一旦平台判定商家責任，就須自行承擔報廢損失。業界普遍呼籲，應對現有「七天無理由退貨」機制做出補充與限制，以保障平台信任機制不被濫用，同時兼顧消費者與商家雙方權益。

隨著巨型吊牌的需求激增，也催生出專門的供應鏈。一位四川吊牌製造商表示，自兩年前接獲首筆巨型吊牌訂單後，訂單量逐年成長。今年「雙十一」前短短三個月內，諮詢商家達上千家，吊牌總訂單更達七、八十萬套。許多女裝商戶彼此傳遞經驗，視其為降低退貨率的有效工具。

雖然業者有做法，但消費者也有破解的方式，有人開始在社群平台上分享「完美拆卸、還原吊牌」的技巧。針對這樣的情況，吊牌製造業者為此持續升級產品，包括推出一次性鎖扣、絲帶式吊牌，甚至加入密碼鎖機制，防止拆卸重裝。

對於這樣的現象，上海市消保委副秘書長唐健盛則表示，這樣的現象實屬無奈，說明部分消費者濫用退貨政策，令商家難以承受商業風險。他指出，依據法律規定，退貨商品原則上應能二次銷售，但目前尚無明確標準。平台為追求市佔與交易量，往往傾向要求商家無條件接受退貨，這對中小型商戶而言壓力尤大。









原始連結

看更多 CTWANT 文章

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺 歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好