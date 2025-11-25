買豆花竟被「攤位阿伯反問多少錢」 本尊揭身分笑翻全網！網再曝：高雄令人稱羨日常

高雄豆花攤出現「路人店員」，阿伯幫忙裝飲料後反問價錢，笑翻全網。（示意圖，非當事店家/pexels）

高雄神級名場面再＋1？南部人熱情早已聞名全台，但高雄人的「神級互助模式」近期又添一樁趣事。一名網友分享，他到家門口的豆花攤買綠豆湯時，替他裝飲料的阿伯竟回頭問他：「多少錢？」當場把他問到呆住。阿伯隨後一句「我不是老闆啦！」瞬間讓網友笑到不行，也意外掀起大量民眾分享自己在高雄體驗過的「互助式買東西」。

不是老闆卻幫忙裝飲料？高雄阿伯自曝真相

原PO在Threads寫下這段近乎喜劇的經歷。他到家對面的豆花攤點綠豆湯，阿伯熟練地舀料、裝杯，看起來像極了攤位工作人員。然而飲料完成後，阿伯竟回頭反問：「多少錢？」

廣告 廣告

原PO愣住：「我怎麼會知道？」阿伯這才笑著透露：「蛤，我不是老闆捏！哈哈哈哈」原PO錯愕反問他「那你是誰？」阿伯則表示自己是附近住戶，看到似乎有人要買飲料，而老闆剛好不在，就「順手來幫忙」。

最後兩人靈機一動，「那就30元好了啦」用歡笑收尾這場誤會。

高雄人真的這麼熱情？網分享更多「神級互助」真實案例

這篇貼文秒戳中網友笑點，也喚起許多南部人共同記憶，紛紛補充自身經驗：「回高雄買控肉飯，老闆太忙竟叫我自己夾控肉、自己包，還順便幫他做了4個便當。」「去左營早餐店，阿姨忙炸了，我一句『要不要幫忙』就走進去自己做自己那份……還順手做別人的。」「買炒飯時幫老闆接了十幾張單，還協助分類訂單等他炒。」

不少網友笑稱，高雄宛如全城共享的一座大店，「你不是客人，你是老闆的隊友。」「超好笑好可愛哈哈哈哈」

高雄生活文化？「老闆不在」竟是日常：隔壁店也願意幫忙

還有人分享，他在高雄路邊攤久等老闆不見人影，轉頭一看，老闆竟在隔壁店幫忙。當他問：「那你們店的老闆呢？」隔壁店老闆也一臉茫然：「我也不知道，好像去買東西了吧。」

做完隔壁的，又跑回原本的店繼續忙，讓網友直呼：「高雄真的太奇妙！」「這要社區熟識度高，且足夠互信互重的地方才能這樣，某角度來說也滿令人羨慕的」

網友們看完紛紛留言：「真正的老闆不在，隨便賣也可以。」「超可愛、超荒謬，但很高雄。」許多人認為，高雄人的熱情不是抽象的，是會化成「你忙，我來」的真實行動。

更多鏡週刊報導

暖片／5歲萌娃純真1舉動讓搶匪後悔？目睹蒙面人「持槍狂K父劫財」 網讚：她救了爸爸

吃過的都沉默了…北車老店被抓包「水溝蓋洗冬粉」 衛生局出手！網挖評價：3年前就有人警告

想花5千塊把整座塔搬回家嗎？通霄警局拍賣「12米鐵塔」 超狂用途曝光