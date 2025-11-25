買賣人類遺骸不犯法？英媒爆內幕直擊古董店：新盜屍時代恐來臨
英國開設骨董店的斯克拉格，面對鏡頭竟然直言：「只要是關係人體的商品，我幾乎什麼都收」，英國衛報踢爆「人類遺骸買賣交易熱絡」，而全球多處墓地遭盜現象層出不窮，讓法醫和人類學者對這樣的歪風感到非常擔心！
「新盜屍時代」恐來臨?
英國《衛報》特別走訪英國艾塞克斯郡（Essex）「第五街角珍稀品（Curiosities from the 5th Corner）」，訪問古董店家老闆斯克拉格，店內陳設宛如恐怖故事場景，斯克拉格表示「只要東西來源合乎道德，所有人類遺骸相關物品我都收」：
骷髏頭：要價約2.5萬美元（約78萬元台幣，依匯率計）
特殊兒童顱骨：售價直逼16.5萬美元（約513萬元台幣，依匯率計）
人體各部位骸骨
木乃伊化的身體部位
人皮製品
人骨飾品如骨片項鍊
《衛報》也指出，英國頂尖法醫學專家、劍橋大學聖約翰學院院長布萊克（Sue Black）針對全球人骨交易熱絡一事表示看法，他認為在社群媒體宣傳下加速網路市場壯大，可能催生「新盜屍時代」，英國和全球墓地都有盜屍事件傳出：「有人闖入墓地，盜走遺骸，賣給喜愛哥德風格、古怪或超自然現象的買家」。
顱骨不算人類財產？
報導也說明，在英國盜墓、掘出屍骨是非法的行為，但是骸骨非財產，不能合法擁有，所以偷走骸骨不算盜竊、交易買賣不算犯罪，如此遊走法規邊漏洞的行為，讓醫學專家布萊克感到非常不滿，痛批：「如果買賣鳥巢都屬非法，人體買賣當然也可以屬非法。用人的牙齒做成的項鍊，是不可（不能）接受的」。
英國《人體組織法》規定「關於同意、儲存持有和使用遺體的準則」，僅涵蓋百年以內，且用於特定用途的遺體，如器官移植、科學研究和「公開展示」（博物館），意即「醫學研究的遺骸」受法律監管，但收藏家等可自由買賣，只要不是透過非法途徑取得、不用於移植等醫療行為。
社群媒體狀大「人類遺骸交易」？
劍橋大學人類學學者比爾斯（Trish Biers）證實，近年英國人類遺骸交易大幅增加，過去5年BABAO阻止超過200起交易，包括拍賣行、商店和線上賣家的銷售：「社群媒體徹底改變了市場，而這並不違法，問題就出在這」，同時指出現行法規的荒謬之處：「持有許可證才能管理遺骸，在巴特病理學博物館（Barts Pathology Museum）不能拍攝任何100年內的人類遺骸照片，但把（死去）孩子的脊椎骨做成手提包提把，卻沒問題，我無法理解」。
「第五街角珍稀品」古董店老闆斯克拉格近日也在網媒訪問時承認：「某些較古老的骸骨商品應是近期被挖出的」，甚至有賣家曾表示「手中顱骨來源是建築或污水處理承包商挖出的遺骸，但很少人能提供確切的來源」。
人骨交易無法可管？
《衛報》對此訪問英國上議院議員博阿滕（Paul Boateng），除了表示敦促政府修法，深惡痛絕這樣的事一再發生，甚至怒轟是「國家恥辱」。英國文化媒體暨體育部（DCMS ）發言人則嚴正發聲：「所有人類遺骸都應受到尊重和尊嚴對待。我們希望拍賣行嚴格審查其活動，並希望任何從事人類遺骸交易者仔細考慮此類活動的倫理影響」、英國人體組織管理局（Human Tissue Authority）發言人也表示，任何使用人體組織者，凡從事該局監管範圍內的活動應遵循「同意、尊嚴、品質、誠實、公開」原則。
