買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(上篇)

「有土斯有財」，使得房地產成為國人投資工具的重要選項之一，而台灣的房屋自有率更高達85%以上。

此外，隨著人的成長，到了成家立業之際，不少年輕夫婦，若能力許可，也都以買房為方向之一。

但買房之前，除了籌措「自備款」外，也要了解跟房地有關的相關稅賦，才能為適時減輕稅賦負擔，省荷包。

首先，持有房屋，得認識「房屋稅」及「地價稅」這兩個房屋持有稅。

▌房屋稅

就房屋稅來說，每年5月期間就要繳房屋稅，課徵的是上一年7月1日起至當年6月30日止。

房屋稅的稅率與計算公式為：「應納稅額=房屋課稅現值x稅率。」

至於房屋課稅現值=核定單價x面積 x(1-折舊率x折舊年數)x 房屋街路等級調整率(路段率)；至於核定單價=標準單價x(1 ± 各加減項之加減率)± 樓層高度之超高或偏低價。

就一般人來說，能省稅的就是申請「自有房屋」，自不自用差很大，一差就差了5倍。

不過，房屋稅要適用「自住住家用」房屋優惠稅率，房屋不得作為出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用外，並須有本人、配偶或直系親屬任一人於該屋辦竣戶籍登記。

而如本人、配偶及未成年子女僅持有全國單一戶且房屋現值在一定金額以下者，適用稅率可降至1%，否則，在本人、配偶及未成年子女合計持有全國不超過3戶內，適用稅率1.2%。

依據政府頒布的「囤房稅(房屋稅2.0)」在2024年7月上路！非自住住家用房屋稅率調整為2%-4.8%，並改採「全國歸戶、全數累進」的模式課稅。

大家習慣說「買房」，但其實，房子是要配土地，若只有房子使用權，土地不是自己的，大都是「地上權」房子，房價約一般市價的七折。

▌地價稅

房子有房屋稅，房子蓋在土地就有「地價稅」，納稅義務基準日為每年8/31，開徵期間為11/1至11/30。

對一般人來說，如果地價稅是符合「自用住宅用地」，那地價稅率就是為千分之2，跟採累進稅率的一般稅率，約可省4倍。

不過，法律不保護權利上睡著的人，也就是想省稅的人，依據《土地稅法》第41條規定，土地所有權人應於每年地價稅開徵40日前提出申請，也就是最晚需於每年的9月22日前，至不動產所在縣市的稅捐稽徵處提出申請，若錯過時間點，則當年度就得繳交地價稅一般稅率。

▲資料來源：財政部稅務單位

