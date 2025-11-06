買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(下篇)

買賣房子要省荷包，那還得注意土地增值稅及重購退稅這兩稅目。

▌土地增值稅

而舊制的「財產交易所得稅」只針對房地中的「房子」，至於「地」，則要繳「土地增傎稅」，若符合「自用住宅用地」，就可以省很多稅。

而土增稅還有「一生一次」及「一生一屋」的規定。當你第一次賣屋，可以主張「一生一次」時，就可以10%自用住宅稅率繳納土地增值稅。

而你在使用過「一生一次」，若還有自用住宅用地，就可以適用「一生一屋」，且没有次數的限制，但適用條件更為嚴謹。

「一生一屋」自用住宅用地稅率須符合：(1)出售時土地所有權人與其配偶及未成年子女，無該自用住宅以外之房屋。 (2)出售前土地所有權人持有該土地6年以上。(3)土地所有權人或其配偶、未成年子女於土地出售前，在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿6年。(4)出售前5年內，無供營業或出租使用。 (5)出售都市土地面積未超過150㎡即約45.375坪部分，或非都市土地面積未超過350㎡即約105.875坪部分。

▌重購退稅

除此之外，還要認識「重購退稅」，而它分別出現在「土地增值稅、房屋交易所得稅及房地合一稅」的不同規定。

重購退稅，是指納稅義務人2年內重購自用住宅用地，不論是先買後賣或先賣後買均可，新買土地地價若是超過原出售土地地價扣除繳納土地增值稅後的淨額，可以向出售地之地方稅稽徵機關申請退還土地增值稅，但最高退稅額以所繳稅額為限。

重購退稅的條件除了必須符合自用住宅規定之外，仍需注意下列要件：1.土地所有權人必須是同一人，但建物所有權人可以是本人、配偶或直系親屬。2.所買的土地現值必須高於所賣的土地現值。3.先買後賣的換屋者，欲出售之土地，於購買新土地之當時，必須已符合自用住宅使用，始有其適用。4.重購退稅請求權時效為10年。

