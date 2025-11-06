買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(中篇)

相對於「持有稅」來說，就是交易稅，也就了賣房之後要交的稅。

▌房地合一稅

政府在105年1月1日實施「房地合一稅1.0」(110年7月1日修正為2.0)，以此時間點來判斷房屋交易後，該適用舊制(財產交易所得稅)，還是新制(房地合一稅2.0)。

根據《所得稅法》規定，個人及營利事業的房地自110年7月1日起交易，並且是於105年1月1日後取得的房地就適用房地合一稅2.0，而105年1月1日前取得的房地則適用舊制(財產交易所得稅)；

「房地合一稅2.0」的課稅所得=(房屋土地成交價額－原始取得成本－相關費用－土地漲價總數額)x房地合一稅率(45%、35%、20%、15%)(如附圖)。

其中，對民眾最有利的是「400萬免稅額」，只要房屋符合自用住宅相關條件者，課稅所得可扣除400萬元免稅額，超過400萬元的部分按最低稅率10%課徵所得稅，但400萬元免稅額一生只有一次。

適用400萬元免稅額及使用自住房地優惠稅率須符合以下3條件：

一、本人或配偶、未成年子女於該房屋設有戶籍、持有並居住，連續滿6年。

二、房地交易前6年內，無出租、營業或執行業務等使用行為。

三、本人與配偶及未成年子女，在交易前6年內未曾適用過此優惠規定。

而符合房地合一稅課徵者，依規定要在交易完成過戶30日內申報，逾期會被罰款。

▌舊制─財產交易所得

至於舊制的「財產交易所得稅」，則於交易後的隔年5月，併同綜合所得稅申報。

只要你在今年度曾經賣過房子的人，不論是賺錢或賠錢，依照規定都必須在隔年5月申報財產交易所得。

財產交易所得申報，方式有兩種：

一、核實申請(優先原則)：也就是以實際成交價格來計算，並有完整原始取得成本及必要費用單據。

二、評定現值申報：；但若是找不到原始的取得價格資料，這時候就要以售屋時的「房屋評定現值*標準稅率=售屋所得」。

三、豪宅稅：政府設有「豪宅稅」，若達到政府規定的各縣市豪宅門檻，需以豪宅申報，未達到則以評定現值申報。目前來說，台北市或新北市出售總價新臺幣8000萬元以上、其他地區新臺幣5000萬元以上的案件，則有另外不同的計算方法。

