地方中心／趙永博 花蓮報導

中古車買賣糾紛，一言不合，竟涉嫌拿刀砍人！花蓮警方獲報，有民眾在台九線177公里，遭人砍傷，對方駕車逃逸，短短三小時，警方火速逮捕涉案兩名嫌犯，根據了解，被害人疑似欠對方尾款，談判破局、爆發衝突，被害人持球棒攻擊，嫌犯則拿出開山刀反擊。

花蓮台九線一處停車場，白色上衣男子，突然祭出球棒，站在深色衣服男子前方，不停挑釁甚至攻擊，對方乾脆不忍了，拿出開山刀，一路追砍白衣男子，雙方你追我跑，白衣男子一度踉蹌跌倒，眼見苗頭不對，白衣男子開車落跑，沒多久警方獲報，有人被砍，不到三小時，火速在花蓮壽豐鄉，逮捕兩名嫌犯。新城分局偵查隊長張軒智表示「本分局接獲民眾報案，指稱新城鄉嘉彎路發生糾紛案件，本分局隨即調閱監視器並展開追查。」警方vs.林姓嫌犯「腳也是（受傷）嘛對不對。」

買賣糾紛爆砍人! 男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」2人被逮

林嫌和吳嫌車上 查獲兩把空氣槍（圖／民視新聞）

27歲的林姓男子，涉嫌持刀砍人，遭到上銬逮捕，而警方在車上還查獲一把開山刀、兩把空氣槍，甚至還發現依托咪酯煙彈，初步了解，吳姓男子和林姓男子，因為中古車買賣問題，加上蕭姓男子拖欠尾款，雙方相約談判，蕭姓男子不滿價格問題，談判破局爆發衝突，先持球棒攻擊對方，林姓男子則拿來開山刀反擊。新城分局偵查隊長張軒智表示「經查林男吳男與蕭姓男子，因中古車買賣糾紛相約談判，過程中發生肢體衝突，林男持刀與持球棒之蕭男對峙，造成雙方擦挫傷。」

警方另發現依托咪酯煙彈 林嫌更被揪出是名詐欺通緝犯（圖／民視新聞）

林姓男子除了涉嫌持刀砍人，以及毒品罪之外，警方還發現他是詐欺通緝犯，訊後隨即將他解送歸案。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

