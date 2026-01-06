買賣虛擬幣詐騙136萬 車手拿1萬3判刑1年7月

苗栗李姓男子加入詐騙集團擔任車手，謊稱投資虛擬幣，約呂姓、何姓男子交易，獲取1萬3600元報酬，台中地院依詐欺罪嫌判處1年7月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗縣一名22歲李姓男子，加入王姓男子和周姓男子為首的詐騙集團，透過IG認識呂姓和何姓被害人，謊稱投資虛擬貨幣USDT儲值可獲得獎勵金，並推薦認識李男假冒的「LG幣商」，雙方相約前年11月、12月在高鐵台中站碰面交易，李男收取80萬6千和56萬現金，兩人事後發現轉入的電子錢包有問題報案查獲李男，坦承擔任車手獲取1萬3600元的報酬，台中地院依詐欺罪嫌判1年7月徒刑。

判決指出，以王姓男子和周姓男子為首的詐騙集團，吸收李姓男子當車手，2024年透過IG認識呂姓被害人，佯稱可下載「BITOPRO」APP儲值投資虛擬貨幣，並推薦認識李男假冒的「LG幣商」，呂男信以為真，遂與李男相約2024年11月13日、17日，兩度在高鐵台中站交易，交付19萬8000元及60萬8000元現金購買虛擬貨幣，沒想到事後發現依指定轉進的電子錢包有問題，向警方報案。

該集團另以同樣手法，詐騙何姓男子，並由李男出面，在前年12月20日相約在高鐵台中站內交易，收取56萬現金，何男事後才發現依指定轉進的電子錢包有問題，向警方報案。

警方獲報逮捕李男後，李男坦承犯行，表示獲得收取款項136萬6千元1%的報酬共1萬3600元，法官斥責，李男正值青壯，卻貪圖一己私利，與詐欺集團成員犯下本案，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，雖坦承犯行，但未與被害人達成和解，判詐欺兩罪分處1年3月、1年5月，應執行1年7月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

