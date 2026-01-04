買超商福袋抽中第三大獎 意外比iPhone貴還不斷增值

【李家穎／綜合報導】各大超商賣場推出新年福袋，不少人將成果放在社群網站上分享，有許多人都抽中喜歡的獎項，或是開袋抽中好禮。但就網友分享，自己購買福袋後先是中了五獎一番賞的大獎後，又中了參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，價值高達5萬373元，瞬間回本超過200倍，讓他直呼「2026的運氣都用在這裡了！」。

有網友發文分享，自己花249元買了全家潮流福袋，沒想到先開出五獎一番賞的哥吉拉最後賞後,又開出參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，市值高達5萬373元，瞬間回本超過200倍，讓他驚訝表示2026年的運氣都用在這裡了。

廣告 廣告

貼文曝光後立刻吸引大批網友朝聖，「這個比抽到手機還爽吧！恭喜」、「終於看到不是iPhone的了，還以為都在洗好評」、「黃金比手機還貴」、「終於看到三獎本尊，吸吸吸」、「這個還能不斷增值」。

全家超商這次的福袋售價249元，頭獎是價值破百萬的名車，貳獎為話題滿滿的iPhone 17 Pro，參獎則是市值不斐的黃金10g。隨著大獎陸續被開出，也讓福袋熱潮持續延燒，不少民眾看了直喊手癢，準備衝一波試手氣，期待自己成為下一個被幸運女神點名的主角。

網友分享自己抽中了全家福袋的三獎。翻攝自當事人threads、全家網站

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

