買車不等於全配！關鍵功能鎖住 特斯拉逼車主每月付錢買功能

記者鍾釗榛／綜合報導

美國與加拿大販售的Model 3、Model Y，即日起不再標配Autopilot。（圖／翻攝TESLA）

特斯拉近期在北美市場丟出震撼彈，美國與加拿大販售的Model 3、Model Y，即日起不再標配大家熟悉的Level 2輔助駕駛Autopilot。換句話說，想要有車道維持、主動跟車等功能，車主得直接加購FSD全自動輔助駕駛，讓不少準車主瞬間傻眼。

FSD全自動輔助駕駛改為訂閱制。（圖／Tesla提供）

不只是賣訂閱 更是法律壓力

外界第一時間把矛頭指向馬斯克的「千萬FSD訂閱戶」野心，但實際原因更現實。去年特斯拉因Autopilot相關事故首度在法院敗訴，賠償金高達約新台幣77億元，關鍵就在於Autopilot這個名稱與行銷方式，讓陪審團認定駕駛過度信任系統，導致分心釀禍。多年緊盯特斯拉的美國NHTSA，也終於在法律層面取得突破。

與其改名不如直接拔掉

一般車廠遇到這種狀況，通常會低調改名、降調性處理，但特斯拉向來不走保守路線。進入2026年，馬斯克對FSD的信心已不可同日而語，乾脆直接取消「半套」的Autopilot，逼著消費者直上完整方案，也順勢切割法律風險。

台灣暫時無感，北美先承受

這項政策僅限美國與加拿大，因為Model S、X本來就標配FSD，而台灣目前也沒有合法上路的FSD，因此Autopilot仍是標配。對台灣消費者來說，很難體會這樣的轉變有多衝擊，畢竟美國已有人完成舊金山到紐約幾乎全程自駕的壯舉，FSD已能承擔約8成日常駕駛任務。

對銷售端恐怕是惡夢開始

但站在賣車角度，這恐怕是銷售人員最頭痛的調整。價格不變，功能卻從業界領先的輔助駕駛，退回只剩跟車定速與主動煞車，對中價位買家來說，突然變成「要就買最強，不然就很陽春」，連折衷選項都被拿走，市場反應恐怕不會太溫柔。

