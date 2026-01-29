買車位比買車難！台南車位10年漲8成 專家：開發商漲車位補房價

隨著房價高漲，停車位身價也水漲船高。資料照



隨著房價節節攀升，就連停車位「身價」也出現驚人漲勢。房仲業者統計，全台主要城市的車位價格全面走揚，雙北以外的地區，平面車位均價已從十年前的「平價國產車」水準，跳升至足以購買「豪華進口車」的價位；尤其是台南市，平面車位均價在十年內漲幅高達84%，位居七都之冠，而高雄市也不遑多讓，均價正式突破200萬元大關，漲幅同樣顯著。

信義房屋統計過去十年間、七都車位價格，台北市平面車位價格從十年前的223.2萬元，漲至287.8萬元、漲幅約29%；新北市則是從163.2萬漲至204.3萬元、漲幅25%，由於車位價格偏高，漲勢顯得相對溫和。

反觀桃園市從127.3萬元上漲至162.9萬元、漲幅28%；新竹縣市從105.6萬升至159萬元、漲幅51%，台中市從100.9萬元漲至165.6萬元、漲幅64%。

最引人注意的是台南市，2015年平面車位均價僅84.4萬元，尚在一般平價國產車預算內，到了2025年，均價來到155.4萬元，漲幅高達84%；高雄市也不遑多讓，平面車位從139.8萬元升至204.8萬元，正式突破200萬大關。包括新竹縣市、台中市、台南市與高雄市，車位價格都從10年前的國產車價，上漲到進口車價格。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，車位價格上揚與房價有連動關係，大台北地區車位供不應求，車位價格維持高檔水準，然而，大台北以外的區域過去房價便宜時，車位價格相對實惠，相當於一輛國產車的價格，隨著房價上漲，車位價格水漲船高。

曾敬德說，依照過去經驗，當開發商樓上住宅價格推不動時，也會想辦法去漲車位價格補房價，而車位產品消費者可選擇性與議價能力較弱，只能選同社區的車位，無法購買隔壁社區車位使用，雙北以外大眾運輸系統不若雙北完整，對於車位需求更為殷切。

