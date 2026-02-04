買車千萬別「感情」用事！情侶AA合買車、最後雙雙信用破產

記者鍾釗榛／綜合報導

美國一對情侶，合買一輛福斯Atlas Cross Sport休旅車。（圖／翻攝Volkswagen網站）

不少人為了貸款順利過件，選擇和另一半一起AA買車，但美國近期流出的一則實例，卻讓不少汽車業內人士直搖頭。一名汽車業代分享，一對情侶共同購入一輛福斯Atlas Cross Sport，沒想到車才交沒多久，感情先走到盡頭，車也跟著變成燙手山芋。

情侶AA買車成為分手後的大麻煩。（圖／翻攝Volkswagen網站）

買車快 分手來得更快

這對情侶當初信用條件良好，以約3.5萬美元、折合新台幣約110萬元的價格購入新車，頭期款約11萬元，貸款72期、年利率約9%，每月還款約新台幣 1.8 萬元，還加購了GAP保險與延長保固。表面看來一切順利，沒想到不到兩個月就分手，問題也隨之爆發。

名字拿不掉 車也退不了

分手後，女方第一時間致電業代，要求將前男友的名字從車主資料中移除，但在貸款尚未清償的情況下，這幾乎不可能完成。她拒絕與前男友共同處理，甚至直接把車停回車商就不管了；而男方同樣拒絕接手，也不願配合辦理任何手續，雙方僵持不下。

選擇擺爛信用破產

最終，女方索性放任車輛被銀行收回，不只兩人信用紀錄留下汙點，先前的頭期款與已繳款項也等於打水漂。業代無奈表示，這類案例在業界其實並不少見，往往不是車的問題，而是人際與財務風險被嚴重低估。

貸款年期有多長 關係就要撐多久

該事件業代直言，只要是共同貸款或成為連帶保證人，法律責任就是綁在一起，一旦對方不繳錢，另一人就得全數承擔。這起事件也再次提醒消費者，感情可以變，貸款卻不會等你分手再結清。

